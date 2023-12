Il calendario in regalo con il Carlino. Fondazione Matteo Bagnaresi, baluardo per lo studio dei ragazzi

Tra le pagine del calendario 2024 dedicato al mondo del volontariato, che sarà dato in omaggio ai lettori sabato 30 dicembre con l’acquisto in edicola del nostro giornale, ci sono anche tre realtà attive sul territorio imolese.

Tra queste, la Fondazione Matteo Bagnaresi Onlus nata a Parma nel 2008 per volontà di Bruno Bagnaresi e Cristina Venturini pochi mesi dopo la perdita del figlio Matteo.

Una famiglia originaria di Imola, dove ha vissuto per tanti anni, e proprio in terra romagnola è avvenuto l’incontro con altre due mamme accomunate dallo stesso dolore. Così l’operatività dell’associazione si è sviluppata su due filoni: a Parma con Casa Matteo e ad Imola con le Aule Alessia e Chiara. L’obiettivo, però, è rimasto lo stesso: sostenere nello studio ragazze e ragazzi in difficoltà socio-economica e scolastica.

"La porzione imolese del progetto è entrata nel vivo nel 2011 con la creazione di un doposcuola completamente gratuito per giovani in età di scuole elementari, medie e del biennio delle superiori – spiega la coordinatrice Gabriella Pirazzini –. Le aule sono al terzo piano del civico 21 di Piazza Gramsci dove quest’anno accogliamo 68 studenti seguiti, grazie ad un’apposita turnazione in grado di garantire il rapporto uno a uno per competenze, da una trentina di volontari. Tre pomeriggi a settimana, dalle 14 alle 18, per aiutare gli alunni a fare i compiti e per dare loro un po’ di supporto nelle materie in cui sono più deficitari".

Il tutto incastonato in un quadro generale che mette in risalto i problemi legati al processo di scolarizzazione e non solo: "Le richieste crescono di anno in anno e non riusciamo a coprirle nella loro totalità. Sempre più alti i numeri delle famiglie straniere arrivate in città da poco – continua –. Tra i nostri volontari abbiamo ex insegnanti, ex dirigenti scolastici, un ex sindaco e tanta gente di buona volontà. Il sogno? Arruolare giovani, come studenti universitari, per darci man forte".

Un servizio gratuito con tanto di assicurazione, merenda, fornitura di materiale scolastico, bonus cartoleria e piccoli doni a Natale e per la fine della scuola: "Ci autofinanziamo con donazioni, tesseramenti e campagna 5 per mille – conclude la Pirazzini –. In carico abbiamo anche alcuni ragazzi con disabilità. La soddisfazione più grande? Vedere quei bambini di prima elementare crescere insieme al loro percorso di studi. Tanti escono dalle medie o dalle superiori con ottime valutazioni e puntano dritto su licei, istituti tecnici o professionali e università".

La realizzazione del calendario è stata possibile anche grazie all’impegno di alcuni sponsor del comprensorio bolognese. Vediamoli insieme: Coop Reno Società cooperativa, Emil Banca Credito Cooperativo Bologna, Casa di cura Madre Fortunata Toniolo, Colibrì consorzio ospedaliero, Eco.Ser, Ghedauto Veicoli industriali, Gruppo Ghedini, Lattoneria Bolognese, Michele Tossani, Biagi Mario, Centergross, Confabitare, Dea srl, FCredil srls, Le Case di Patty di Patrizia Betelli, Succede a Campogrande di Stefano Campogrande, T Immobiliare, Tedeschi Autospurghi.