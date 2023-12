Il calendario in regalo. Un anno con i volontari. L’Aism tra i protagonisti

C’è anche il gruppo operativo Aism Imola, parte integrante di quella grande realtà nazionale che è l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, tra i protagonisti del calendario 2024 dedicato al mondo del volontariato consegnato oggi in omaggio ai lettori con l’acquisto del nostro giornale.

Nata circa 9 anni fa come presidio cittadino per l’effettuazione di un’attività bioenergetica nel periodo primaverile ed autunnale, Aism Imola è cresciuta nel tempo con l’arrivo di nuovi volontari e oggi conta circa 80 iscritti: "Un nucleo più operativo di una quindicina di persone e tante altre che ci danno una mano con o senza iscrizione – spiega la responsabile Arianna Isipato -. Doppio sportello aperto al pubblico, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì su appuntamento, presso il centro sociale ‘La Tozzona’ e nel centralissimo stabile al civico 21 di Piazza Gramsci".

Al centro di ogni ragionamento ci sono i bisogni e le necessità dei malati: "Sessioni di lavoro per allenare la mente e salvaguardare le capacità cognitive con l’ausilio di personale specializzato come psicologici e fisioterapisti – continua -. Ma anche ginnastica dolce nella palestra dell’impianto ‘Amedeo Ruggi’ e in acqua alla piscina Ortignola come terapia fisica. La nostra mano tesa comprende anche il supporto per destreggiarsi al cospetto della sempre più stringente burocrazia". Non solo.

"Gruppi di auto mutuo ascolto con psicologi, per i quali curiamo anche le logistiche di trasporto in caso di utenti con problemi motori, e le uscite di turismo solidale a settembre per accompagnare in vacanza le persone colpite da gravi forme di disabilità – sottolinea la Isipato -. Scegliamo strutture prive di barriere architettoniche e, dopo tanti anni in Toscana, nel 2024 punteremo sul mare delle Marche". Già, perché in città sono 180 i malati di sclerosi multipla: "Aism ha aperto le porte anche a chi è affetto da altre malattie neurodegenerative prive di associazioni di riferimento – aggiunge -. Tra le nostre iniziative anche l’adesione al servizio ‘Un sorriso per tutti’".

Capitolo autofinanziamento. "Le risorse in arrivo dalla campagna 5 per mille vengono indirizzate, a livello nazionale, verso la ricerca – puntualizza la donna -. Via libera, quindi, ai banchetti durante gli eventi, alle cene di autosostegno e alle donazioni di grandi aziende alle quali sottoponiamo i nostri progetti. Fondamentale l’aiuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. Ad aprile 2024 spazio, poi, all’organizzazione di un convegno per fare il punto sull’andamento del volontariato nelle nostre zone".

Mattia Grandi