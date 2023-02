Il calendario work in progress

Il calendario 2023 dell’Autodromo verrà presentato ufficialmente martedì 28 febbraio. Per adesso, la Giunta ha infatti approvato soltanto l’attività del circuito relativa ai primi due mesi 2023. Così, dopo la tre giorni AlphaTauri a fine gennaio, l’Enzo e Dino Ferrari è pronto ad archiviare anche un febbraio tutto sommato pieno. Oltre a una serie di test per vetture stradali Gt e Formule, ci sono state anche un paio di aperture al pubblico, una mezza giornata per Bike Passion e il doppio evento di domenica scorsa: la camminata benefica CorrImola al mattino (con oltre 1.200 partecipanti) e la partenza dei Fantaveicoli Ultimi due appuntamenti sabato 25 ancora con Bike Passion (dalle 10 alle 15) e domenica 26 con test tecnici vetture Gt e Formule.