Il cambiamento è un’occasione per tutti

Patrick Colgan

Per gestire adeguatamente e con informazione capillare il cambiamento, senza bisogno di interventi drastici ed eventualmente cambiare in corsa. Per dimostrare che davvero per chi è virtuoso – e penso soprattutto alla famiglie, ma non solo – ci sarà un vantaggio tangibile in bolletta. Ed è un’occasione anche per l’ambiente, se il sistema funzionerà: differenziare in maniera più accurata e soprattutto cercare di ridurre la quantità di indifferenziato significa utilizzare di meno le discariche, sprecare meno risorse e rimetterne in circolo un maggior numero. A questo proposito, vedendo il materiale conferito nei cassonetti della differenziata, credo che però servirebbe maggiore informazione ed educazione anche su come differenziare.