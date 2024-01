Il campo parrocchiale di Toscanella apre alle partitelle della domenica

Una bella novità per i giovani di Dozza e Toscanella. Con la prossima conclusione delle procedure di affidamento per l’avvio del cantiere di riqualificazione dell’impianto sportivo ‘Paparelli’ nella frazione dozzese, un intervento da 1.3 milioni di euro finanziato in gran parte dal municipio con l’accensione di un mutuo di 950mila euro con l’Istituto per il Credito Sportivo e lo stanziamento di 50mila euro ai quali aggiungere il contributo regionale di 300mila, terminerà anche l’opzione di libera fruizione del campo da calcetto in erba sintetica adiacente al più grande rettangolo verde per il gioco del calcio. Uno spazio che l’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi ha messo a disposizione gratuita della collettività da diversi anni. Così, per compensare l’indisponibilità di quel campetto scelto dai ragazzi della zona per trascorrere tanti pomeriggi, la giunta dozzese ha varato un piano b. L’accordo con la parrocchia di Toscanella e la Dozzese Calcio, infatti, ha materializzato da qui in avanti la possibilità di utilizzare liberamente il campo da calcio parrocchiale affacciato sulla via Emilia alla domenica pomeriggio: "Un’ottima opportunità in più per i nostri giovani che così non dovranno rinunciare alle sfide calcistiche con gli amici – sottolinea soddisfatto il sindaco Albertazzi –. Il tutto nel rispetto di quelli che sono gli eventi già fissati in calendario e che interessano la location". Una sorta di filone di continuità con il passato: "Attività fisica all’aria aperta, condivisione, divertimento e aggregazione dei giovani sono elementi in quali crediamo con forza – continua –. Per questo scegliemmo di puntare con decisione sulla libera fruizione del rettangolo da calcetto. Ringrazio il parroco don Marco Renzi e la Dozzese Calcio per la collaborazione d’intenti. Apertura e chiusura del campo saranno garantite da alcuni volontari iscritti nell’apposito albo".