Il cardinale Scola e l’eredità spirituale di Papa Ratzinger

Quali frutti e quale eredità spirituale ha lasciato nella Chiesa il pontificato di Papa Benedetto XVI? Una domanda a cui si proverà a dare risposta questa sera, a partire dalle 20.45, nella chiesa di San Pio (via Gradizza) nell’ultimo appuntamento con i Quaresimali organizzati dalla parrocchia di San Francesco intitolato ‘Fede e ragione: Benedetto XVI’.

Ospite della serata sarà il cardinale Angelo Scola, in video-collegamento, con il direttore de Il Nuovo Diario Andrea Ferri come moderatore. Il cardinal Scola, ora arcivescovo emerito di Milano, è stato uno stretto collaboratore di Papa Benedetto XVI (pontefice dall’aprile 2005 fino alle sue dimissioni date nel 2013), con il quale aveva stretto anche un forte legame di amicizia.

La sua testimonianza diretta sarà un’occasione privilegiata per approfondire meglio quella che è stata l’opera pastorale di Benedetto XVI, come papa e come teologo, ma allo stesso tempo conoscere più a fondo l’uomo Joseph Ratzinger, a pochi mesi dalla sua morte avvenuta il 3 dicembre del 2022. L’ingresso alla serata è libero.

Negli altri tre appuntamenti, erano stati ospiti padre Natale Brescianini, monaco benedettino, formatore e consulente aziendale, il regista Fernando Muraca e padre Pierluigi Maccalli, che fu rapito e tenuto prigioniero per due anni da terroristi tra Niger e Mali

