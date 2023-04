Il cardinale Zuppi allo Stignani

Un breve video di vent’anni fa che mostra il battesimo del piccolo Ludovico nella Basilica di Santa Maria in Trastevere a Roma, dove un giovane sacerdote ha a che fare con un bambino vivacissimo e ribelle, vincendo alla fine la tenera battaglia. Quel bambino, figlio di Marina Garbesi, giornalista di Repubblica scomparsa il 4 aprile di due anni fa, è oggi un giovane uomo autistico di 24 anni, cha ha vissuto a lungo a Cagliari. E quel sacerdote è il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana. L’arcivescovo sarà venerdì alle 17 sul palco del teatro comunale Stignani in occasione della consegna del Premio Marina Garbesi, istituito in collaborazione con il Comune di Imola per promuovere un’informazione corretta sulla disabilità. Il video aprirà la serata e Ludovico, attraverso la penna del padre e la voce di Federico Caiazzo, esporrà all’arcivescovo una riflessione su ciò che si aspetta dal prossimo.