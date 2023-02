Il Carnevale arriva sabato

Il Carnevale a Castel del Rio arriverà il prossimo 25 febbraio, a partire dalle 20.15 e con ingresso gratuito, nella sala Magnus di Palazzo Alidosi. Merito dell’Associazione Culturale Alidosiana che ha allestito una programmazione a misura di grandi e piccini. Si partirà con il concorso ‘La maschera più bella’ per una carrellata di colori e creazioni fantasiose in sfilata davanti all’apposita giuria. Spazio poi ai giochi, con tante sfide a squadre ed individuali, e divertenti animazioni per movimentare la festa. Gran finale attorno alle 22.15 con la premiazione delle prime tre maschere classificate.