Il Carnevale dei bambini in piazza Libertà

E’ un marzo senza sosta quello dell’associazione di volontariato culturale ‘Incontri’ di Dozza. Tante iniziative gratuite in calendario, rivolte a tutte le fasce di età, che spaziano dalle attività per l’infanzia alla divulgazione scientifica. Senza dimenticare storia e letteratura ma anche le serate dedicate ad arte e musica.

Si parte l’8 marzo, dalle 14.30 alle 18 in Piazza Libertà a Toscanella, con l’edizione 2025 del Carnevale dei Bambini tra giochi, concorsi per premiare i costumi più belli, esibizioni di ballo, laboratori creativi, sfilare e molto altro.

Il 16, alle 17 in biblioteca, ecco la presentazione del libro ‘Di un’altra voce sarà la paura’ (Leonida Edizioni) insieme all’autrice Yuleisy Cruz Lezcano.

Spettacolo teatrale ‘Brividi d’amore’ il 22, alle 20,30 nel teatro del borgo, per celebrare la ‘Giornata mondiale della Poesia – Recital’ con una serie di letture di opere di Alda Merini e Jacques Prevért intervallate da musica dal vivo e movimenti scenici.

Infine, il 30 alle 17 in biblioteca il seminario ‘Quando un posto diventa luogo, in viaggio per il mondo. Storie e incontri d’arte da vivere insieme’ in compagnia di Annalisa Cattani.