Il Carnevale dei piccoli . Festa grande in piazza tra maschere e colori . Ecologia protagonista

Maschere, stelle filanti e coriandoli protagonisti, ieri pomeriggio, in piazza Matteotti. I festeggiamenti del martedì grasso nel cuore della città hanno scritto infatti, anche quest’anno, la parola ‘fine’ sul Carnevale imolese. Il tradizionale appuntamento interamente dedicato ai più piccoli è stato organizzato, come di consueto, dall’assessorato alla Cultura del Comune. E complice anche il pomeriggio riscaldato dal sole ha visto una grande partecipazione di bambini accompagnati da mamme, papà, nonne e nonni.

Grande attesa, in particolare, per il concorso ‘Mascherine e biciclette’ (riservato a bambini e ragazzi fino a 14 anni). In linea con quanto già accaduto domenica scorsa in occasione della sfilata dei Fantaveicoli, sono stati premiati i tre costumi più ingegnosi, creativi e realizzati in proprio con materiale di recupero. In totale sono stati 61 i bambini e le bambine iscritti alla gara.

Il concorso è stato vinto dall’Allegro gruppo con ‘Rispettiamo la vita delle piante’; al secondo posto Pietro Spadoni, con ‘Party nella galassia creativa’; infine al terzo posto Andrea Baldi, con ‘Babu il trattore ecologico’.

I premi di questo concorso sono stati offerti da Coop Alleanza 3.0 e Mercato Coperto. Il primo classificato si è aggiudicato un buono di 250 euro offerto da Coop Alleanza 3.0; il secondo classificato si è aggiudicato un buono di 200 euro offerto da Coop Alleanza 3.0 e il terzo classificato un buono da 100 euro offerto da Mercato Coperto. I premi sono stati consegnati da Giacomo Gambi, assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili del Comune.

L’evento di ieri è arrivato a due giorni di distanza dalla splendida domenica che ha visto i Fantaveicoli sfilare dal Lungofiume di via Pirandello fino a piazza Matteotti. Un appuntamento, quello nato ormai 27 anni fa, che anche quest’anno ha richiamato migliaia di persone in centro storico con tante famiglie che si sono assiepate lungo tutto il tragitto.