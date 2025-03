Il carnevale nei disegni degli studenti

Si è trasferita alla Biblioteca di Osteria Grande la mostra dei disegni realizzati dalle bambine e dai bambini delle scuole castellane per il concorso dedicato al Carnevale della Tradizione. La mostra si può visitare nei locali della biblioteca, che si trova al primo piano del centro civico di Osteria Grande in via Broccoli 41, negli orari di apertura del servizio.

Al concorso dei disegni avevano partecipato in tutto 87 opere, di cui 46 delle scuole primarie e 41 delle scuole secondarie di primo grado. La premiazione dei disegni vincitori si era tenuta domenica 23 febbraio al Cassero Teatro Comunale con la partecipazione della sindaca Francesca Marchetti e degli assessori, a conclusione della festa di Carnevale che aveva animato nel corso del pomeriggio il centro storico di Castel San Pietro Terme, organizzata dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione di Pro Loco, dei commercianti del centro storico, che hanno offerto i premi, e di tante associazioni e gruppi del territorio.