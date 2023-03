Il caro-bollette Il sindaco Panieri sfida l’Ortignola: "Dubbi sulla gestione"

di Enrico Agnessi

Si alza la tensione tra il Comune e la società Deai, che gestisce la piscina dell’Ortignola. Dopo l’ultimatum lanciato nei giorni scorsi dai responsabili della struttura intitolata a Enrico Gualandi ("La Giunta ci aiuti a fronteggiare il caro-bollette o saremo costretti ad alzare le tariffe"), ieri il sindaco Marco Panieri in Consiglio comunale è intervenuto avanzando dubbi sulla bontà della guida dell’impianto e utilizzando parole dure nei confronti di Paola Lanzon, presidente di Deai.

"Non riesce a comunicare bene con questo Palazzo – è l’affondo del primo cittadino –. Ho appreso della sua posizione dalla stampa, perché per un giorno non avevo aperto la casella mail. Ma in un mondo normale, se l’impianto ha una preoccupazione, chiede un appuntamento per discuterne".

Sempre a proposito della questione, portata ieri in Aula dal leghista Daniele Marchetti, il sindaco ha poi aggiunto: "Mi sono sempre comportato in maniera molto chiara con Deai. Si cerca innanzitutto di aprire un tavolo, poi se non funziona si va sul giornale. Ma doveva essere la società Ortignola, che ha realizzato il project financing con il Comune, a sollecitare l’amministrazione per dire ‘Il piano che abbiamo fatto non funziona più, bisogna cambiare le regole del gioco’. Ma non li ho ancora sentiti. Il problema mi risulta che ce l’abbia Deai".

È stata la stessa società di gestione dell’Ortignola, nei giorni scorsi, a incalzare il Comune anche a proposito dei 100mila euro stanziati dalla Giunta, ma non ancora arrivati a destinazione, per aiutare l’impianto Gualandi a sostenere i rincari. "Ho già formulato loro due solleciti, visto che parliamo di soldi della comunità e non del sindaco, per ricevere le pezze d’appoggio necessarie a liquidare la somma – ha riferito il primo cittadino –. Ma fino stamattina non erano ancora state inviate".

Poi l’elenco dei contributi ricevuti dall’Ortignola, che dal canto suo denuncia da tempo una disparità di trattamento rispetto alla comunale PalaRuggi. Oltre ai 100mila euro di cui sopra, l’impianto Gualandi "ha ottenuto 10mila euro della Regione, altri 10mila dal Comune e altre diverse piccole cosine lungo il percorso", ha proseguito il sindaco Panieri. E ha concluso: "Sono sempre disponibile a parlare, ma i costi dell’energia per fortuna stanno calando. La mia domanda quindi è: la gestione di Deai è adeguata o no? A Imola abbiamo due piscine: forse è ora di iniziare a gestire insieme determinate cose. Con 100mila euro dovevano chiudere tutte le partite aperte, non ci sto a farmi prendere in giro. Sono disponibile a investire su quell’impianto ma per dare un contributo al Comune, non a un soggetto privato. La differenza è che al Ruggi blocchiamo tariffe e mettiamo vincoli, l’Ortignola invece rientra nel libero mercato. E non so se da parte loro ci sia già stato un aumento dei prezzi, andrò a fare anche questi conti...".