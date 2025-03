Il cartellone di prosa. Germano e Marinelli. Lo Stignani presenta una stagione da big

Elio Germano, Luca Marinelli (riuscire a portarlo sul palcoscenico a Imola è stato definito "difficile" vista la sua notorietà) e Giuliana De Sio. Questi sono solo alcuni dei grandi nomi presenti nel cartellone della prosa del teatro comunale Ebe Stignani, la cui stagione 2025/2026 è stata annunciata ieri. Una stagione che si preannuncia allettante, non solo per i grandi attori presenti, ma anche per due importanti novità: nove titoli in scena, anziché otto, e l’aggiunta, o meglio, il ritorno, della replica in più del martedì sera dopo dieci anni. "Gli oltre 400 nuovi abbonamenti della stagione che si sta per chiudere sono stati certamente una soddisfazione per chi organizza, ma hanno al tempo stesso creato difficoltà per chi voleva assistere a un singolo spettacolo e spesso trovava il tutto esaurito – spiega l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Giacomo Gambi –. Per questo abbiamo deciso di aggiungere un nuovo turno il martedì sera. In questo modo potremo accogliere, oltre agli abbonati storici, anche tanti cittadini e non, che si recano a teatro acquistando il biglietto per il singolo spettacolo".

Si parte quindi con ’Amadeus’, dal 18 al 23 novembre, con Ferdinando Bruni in regia e sul palcoscenico, che inizierà la tournée proprio da Imola. Si prosegue con ’Rumori fuori scena’, dal 16 al 21 dicembre, per la regia di Massimo Chiesa. Dal 6 all’11 gennaio, sarà poi il momento del musical con ’Tootsie’, che vedrà la presenza di Paolo Conticini. Dal 13 al 18 gennaio sarà la volta di ’Totò e Vicè’, con Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Risate assicurate con la commedia di Neil Simon, ’I ragazzi irresistibili’, in scena dal 27 gennaio al 1° febbraio, con protagonisti Umberto Orsini e Franco Branciaroli. Si prosegue con un viaggio a Napoli grazie a ’Ditegli sempre di sì’, un testo giovanile di Eduardo De Filippo, in scena dal 10 al 15 febbraio con Mario Autore e Domenico Pinelli.

Dal 23 febbraio al primo marzo, per la prima volta a Imola, Elio Germano porterà ’La guerra com’è’, tratto dal libro di Gino Strada. Grande attesa anche per ’La cosmicomica vita di Q’, testo di Italo Calvino tratto da Le Cosmicomiche, che vedrà Luca Marinelli sul palcoscenico dal 10 al 16 marzo. La stagione di prosa si concluderà con ’Il gabbiano’, in scena dal 24 al 30 marzo, di Anton Cechov, con l’attesissima Giuliana De Sio.

Un cartellone che prevede ulteriori percorsi e progetti che verranno presentati nei prossimi mesi, ma che è stato annunciato in anticipo per consentire agli abbonati di fare richiesta di spostamento di turno al martedì nei giorni di sabato 10 e domenica 11 maggio.

"Imola si conferma un punto di riferimento per il teatro e la cultura, ma con questo turno aggiuntivo si configura come uno dei pochi teatri al di fuori delle grandi città del Nord a ospitare compagnie per sette giorni consecutivi, e non per due, tre o quattro – dichiara Luca Rebeggiani, direttore del teatro comunale –. Vogliamo proseguire su questa strada, mantenendo Imola un luogo accogliente e amato dagli attori, capace di attrarre un pubblico sempre più numeroso".