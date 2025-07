Il Casale Cineforum va a gonfie vele. Oltre 700 persone per la Bignardi

Prosegue l’entusiasmo e il successo del "Casale Cineforum", la rassegna culturale estiva di Casalfiumanese che, lunedì sera, ha visto protagonista Daria Bignardi, scrittrice, giornalista e autrice televisiva. Oltre settecento persone presenti in piazza Cavalli hanno assistito al dialogo tra l’ospite e l’avvocato Chiara Sorbello e Lorenzo Cameli, vicepresidente dell’associazione Extrema Ratio, con un dibattito focalizzato sull’attuale condizione delle carceri italiane ai giorni d’oggi. La Bignardi infatti non ha mancato di mettere in evidenza il degrado presente in essi nel nostro paese, soffermandosi sul suo ultimo libro ’Ogni prigione è un’isola’, dove ha messo luce sulla questione del sovraffollamento delle carceri.

Proprio nei giorni scorsi, sulle nostre colonne, la giornalista aveva affermato di come questo fosse un problema da non sottovalutare, che "riguarda tutti noi, come società". Alle 22 è stato proiettato il film ’Il giardino dei Finzi Contini’, la pellicola diretta da Vittorio De Sica, tratto dall’omonimo libro di Giorgio Bassani. L’opera vede protagonista una ricca famiglia dell’alta borghesia, che vede stravolta la propria vita a seguito dell’avvento delle leggi razziali fasciste. Un lavoro a cui la Bignardi si era dichiarata affezionata, anche per l’ambientazione ferrarese della storia, realtà in cui l’autrice è cresciuta. La serata ha quindi entusiasmato e catturato un pubblico numeroso, presente all’appuntamento della kermesse nonostante la cancellazione di Walter Veltroni, assente a causa di "problematiche personali".

"Ci riteniamo davvero soddisfatti di come sta proseguendo la rassegna, specialmente perché l’evento è stata allestito in quattro e quattr’otto, ma abbiamo fatto di tutto affinché non venisse annullato – raccontano infatti gli organizzatori della rassegna, i volontari della Pro Loco di Casalfiumanese –. Vogliamo ringraziare in particolar modo l’agenzia di Bologna "Mismaonda" che ci ha permesso di entrare in contatto con Daria Bignardi. In questo modo abbiamo potuto confermare le date previste in calendario, e abbiamo regalato al pubblico una bella serata, con un ottimo confronto guidato dalla bravura della Sorbello e di Cameli. A loro riconosciamo il merito di aver saputo gestire tematiche importanti e pesanti".

L’ultimo appuntamento della kermesse è mercoledì 9 luglio, con Pablo Trincia e Margherita Ferri: a moderare l’incontro sarà Valerio Baroncini, vicedirettore del Carlino, insieme a Laura Padovani, a Villa Manusardi. Per la sera, è previsto un picnic con prenotazione obbligatoria al costo di 30 euro a persona. Per chi non volesse partecipare al picnic, l’entrata è gratuita a partire dalle 20 senza prenotazione.