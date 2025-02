Il caso Area Blu in Regione. FdI: "Svaniti 200mila euro. Ora fare luce sui controlli"

Il caso Area Blu arriva in Regione. A sollecitare una presa di posizione da parte della Giunta del presidente Michele de Pascale in merito ai 200mila euro spariti dalle casse della società pubblica è la capogruppo di Fratelli d’Italia nell’ente di viale Aldo Moro, Marta Evangelisti. Obiettivo dell’istanza è, tra le altre cose, quello di accendere i riflettori sulla "catena di controlli amministrativi" in Area Blu. La vicenda è quella, sulla quale indaga la magistratura, del dipendente infedele, oggi non più al servizio dell’azienda, che avrebbe dirottato i fondi su un conto corrente esterno. Dopo averla ricostruita nel dettaglio, sottolineando come la storia sia stata resa pubblica dai vertici di Area Blu solo dopo una richiesta di accesso agli atti sul bilancio 2023 della società presentata del consigliere comunale meloniano, Simone Carapia, Evangelisti ricorda come proprio i conti di Area Blu siano stati valutati nei mesi scorsi dall’Aula di piazza Matteotti. E questo "senza che nulla venisse eccepito – rimarca l’esponente di FdI –, nonostante sia nella nota integrativa al bilancio che nella relazione allegata potevano cogliersi aspetti relativi alla vicenda". Così Evangelisti ha depositato ieri un’interrogazione a risposta scritta, indirizzata appunto alla Giunta de Pascale, "sollecitando un giudizio complessivo sulla vicenda e chiedendo se risultino operazioni contabili simili riferite a esercizi di bilancio di altre annualità oltre alla denuncia fatta da Area Blu". Ulteriori quesiti riguardano quelle che l’esponente di FdI definisce "incertezze sul soggetto destinatario dei bonifici", anche se dalla società imolese hanno fatto sapere di essere riusciti a risalire al nome del beneficiario dei 200mila euro (il conto di arrivo sarebbe comunque nelle disponibilità dell’ex dipendente), e sulla "catena di controlli amministrativi" in Area Blu.

"È infatti plausibile - prosegue Evangelisti -, come parrebbe riferito che dalla contabilità della società, che non si possa evincere il soggetto a cui parrebbero essere stati bonificati tali importi? E quali sono i soggetti incaricati di eseguire i pagamenti all’interno della compagine amministrativa di Area Blu?".

Infine, la consigliera regionale meloniana mette nero su bianco alcuni quesiti per sapere "la data di convocazione dell’assemblea dei soci di Area Blu, durante cui sarebbe stato riferito un eventuale ammanco di somme, le dichiarazioni rese durante tale riunione e se vi è l’intenzione di effettuare controlli contabili con esperti terzi rispetto alle collaborazioni già in essere".