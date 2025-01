Il caso delle medie Orsini . Cresce il sospetto bravata: "È l’ipotesi più plausibile"

Prende sempre più corpo l’ipotesi di una bravata all’origine della mattinata di tensione vissuta, venerdì 10 gennaio, alle scuole medie Orsini. In particolare, a provocare i malori all’interno della struttura, subito evacuata in via precauzionale, potrebbe essere stato uno degli studenti attraverso l’utilizzo di uno spray al peperoncino nebulizzato in una o più aule dell’istituto di via Vivaldi.

A definire tale scenario come "la situazione più plausibile" è il sindaco Marco Panieri. "Il clima attorno alla vicenda è stato spiacevole – ha spiegato l’altra sera in Consiglio comunale il primo cittadino, puntando il dito contro l’opposizione –. Quando c’è un’emergenza, bisognerebbe avere il coraggio di restare un attimo in attesa di capire cosa stia succedendo. Parlare a vanvera crea ulteriore allarmismo. Davanti a certe situazioni, quando c’è il tema della salute dei ragazzi e delle ragazze, del rapporto con i genitori e della comunicazione, vorrei un po’ di rispetto per le istituzioni che rappresentiamo".

Detto questo, a ormai oltre una settimana dall’accaduto, non è ancora stato spiegato ufficialmente per quale ragione l’aria in alcune zone della struttura in Pedagna si era fatta irrespirabile, al punto che in una trentina sono finiti in pronto soccorso per accertamenti; senza tuttavia riportare alcuna conseguenza.

"Da quello che mi è stato riferito, a mio avviso la situazione più plausibile è lo spray al peperoncino, tant’è che ancora adesso stiamo verificando questa cosa – va avanti Panieri –. Basta fare una ricerca su Internet per vedere come il suo utilizzo nelle scuole medie capiti spesso. E non vorrei che qualcuno lo avesse emulato. Non riesco a dire con certezza che questo sia l’elemento (nei cestini non è stato trovato nulla e gli alunni sono andati via con gli zaini prima dell’arrivo di vigili del fuoco e forze dell’ordine, ndr), però i controlli sulle persone al pronto soccorso non hanno riscontrato nulla di anomalo".

Nelle fasi immediatamente successive all’accaduto, si era parlato prima di un incendio e poi di una fuga di gas. E gli stessi genitori degli alunni, che ora chiedono sia fatta piena luce sull’accaduto, avevano ipotizzano una correlazione con il rogo avvenuto a luglio 2024 nella stessa scuola durante alcuni lavori di riqualificazione. Panieri, risultati delle indagini alla mano, è convinto che non sia così.

"Si può fare tutta la manutenzione del mondo nelle scuole, ma se un ragazzo fa una stupidaggine di questo genere, che poteva essere una avere conseguenze ancora più grave se alla fine verrà confermata, è inutile che discutiamo di chi è la colpa – ha concluso il primo cittadino –. Sul posto sono state tutte le verifiche con Area Blu e un nucleo specializzato dei Vigili del fuoco. Sono stati effettuati una serie di controlli e abbiamo deciso di riaprire la scuola. Forse, se l’avessimo tenuta chiusa, ci sarebbe stata polemica anche su quello".