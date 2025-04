Il Cassero con il vestito della festa. Rinnovati tendone e poltroncine: "Diamo luce ai luoghi della cultura"

"Due teatri inaugurati in meno di otto mesi, se non è un record, poco ci manca". Ha un sorriso grande così, l’assessore alla Cultura Claudio Carboni, quando la sindaca Francesca Marchetti gli lascia la parola nel tardo pomeriggio di sabato, in un teatro Cassero che brilla di nuovo e di bellezza, con quel rosso fresco di tappezzeria del tendone e a copertura delle poltroncine. "Rinnoviamo l’impegno di ridare luce ai luoghi della cultura", guarda già avanti la sindaca, non prima di aver ricordato quanto il teatro interno alla torre simbolo della città abbia "un ruolo identitario per la nostra Castel San Pietro", e promettendo, a proposito di sguardo al futuro, di rimettere al suo posto "il leoncino che dà il benvenuto dalla torre dell’orologio a chi arriva in città, me l’hanno chiesto tanti castellani e lo faremo".

Non meno soddisfatto è Davide Dalfiume che con la sua Bottega del Buonumore gestisce il cartellone invernale del Cassero, e che bagnerà l’esordio del nuovo vestito del teatro un’ora più tardi con il suo monologo sugli ‘Eroi a tavola’. "Dicono che il teatro in tv non vada bene perché è troppo lento, ma i ‘grandi fratelli’ non mi pare siano l’espressione della velocità", fa sorridere la platea Dalfiume prima di completare la sua rivincita sul piccolo schermo. "Al teatro ci sono le storie delle persone, di quelle che stanno sul palco e di quelle che stanno in platea, il teatro è vita!", lancia un riuscitissimo spot il comico castellano. Anche l’assessore Carboni guarda già al futuro, ma partendo dal presente e dal passato prossimo. "Ho avuto la fortuna di inaugurare due teatri in soli otto mesi qui a Castel San Pietro, credo sia un record. Con questi lavori il Cassero brilla di luce nuova, ma interverremo anche sul palco e sul retro palco prossimamente", è la sua promessa prima di annunciare a breve la presentazione della stagione all’aperto della nuovissima Arena, già partita col botto con l’annuncio nella conferenza di Erf del premio Oscar Nicola Piovani e di Raphael Gualazzi, sperando in una grande risposta di pubblico. Grande almeno quanto l’entusiasmo di chi, nel post taglio del nastro, ha assaporato nel foyer del Cassero gli assaggi di miele e formaggi proposti dall’Osservatorio Nazionale del Miele, e il riuscitissimo esperimento delle due ricette di friggione ‘addolcito’ al miele proposte dagli chef Stefano Donegaglia dell’alberghiero "Bartolomeo Scappi" e da Igles Corelli.

Claudio Bolognesi