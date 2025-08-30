Il Cassero presenta la nuova stagione tra sorrisi e riflessioni

Una rassegna dove si sorride ma anche dove si riflette, con la musica a far da sfondo, e con al centro "l’essere umano e il suo percorso di vita", filo conduttore dell’intera stagione.

Si potrebbe riassumere così la stagione del Teatro Cassero presentata ieri in comune dall’attore e comico Davide Dalfiume, assieme a Daniela Zapone, i due fari della Bottega del Buonumore: il primo direttore artistico, la seconda responsabile organizzativa.

E proprio la Bottega del Buonumore è stata ampiamente ringraziata in apertura dalla sindaca Francesca Marchetti, "per il prezioso lavoro svolto, che arricchisce e sostiene la vitalità culturale del nostro teatro", e per una rassegna, quella appena presentata, "che saprà garantire alla città una stagione unica e capace di coinvolgere pubblici diversi".

Venendo al programma, "Risate al Cassero" includerà quest’anno dieci appuntamenti, due dei quali, le ormai classicissime serate di Santo Stefano e Capodanno, con protagonisti lo stesso Dalfiume e il compagno di scena Marco Dondarini, accompagnati da diversi comici come Visconti, Moni e Walter Collura.

Fuori abbonamento, poi, anche lo spettacolo di chiusura del 18 aprile, con gli attori della Bottega del Buonumore protagonisti, condotti dal ‘capitano’ Dalfiume.

Ad aprire la rassegna sarà Matteo Belli il 25 ottobre, comico e monologhista che racconterà a modo suo in "Le guerre di Walter e altre storie" l’illuminante vita artistica di Walter Chiari.

Il 15 novembre sarà la volta della eclettica Michela Andreozzi, attrice, sceneggiatrice e da poco anche regista, ‘avvistata’ a Zelig in passato. Il 6 dicembre protagonista "Il mago con la T maiuscola" Tino Fimiani, anche lui ex Zelig Circus, mentre dopo le feste il 17 gennaio arriveranno al Cassero i Masa e la loro "Deficienza naturale" raccontata anche con l’aiuto di una ventina di diversi strumenti musicali.

Una raffica di spunti di riflessione comico-filosofici saranno invece proposti da Marco Passiglia di 7 febbraio, mentre la comicità romagnola sarà regina sul palco il 7 marzo con Andrea Vasumi, per poi tornare in musica e comicità l’11 aprile con la Microband, duo che ha fatto il pieno di consensi ormai in mezza Europa.

Per abbonamenti nuovi e rinnovo di quelli passati, e per tutte le informazioni, è possibile contattare la Bottega del Buonumore (0542-43273 dalle 18 alle 20 e via whatsapp al 353-4045498), o fare un salto su Facebook sulla pagina dell’associazione.