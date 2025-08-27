Il centro città cerca di rilanciarsi. Dopo la libreria, altre due attività: "Sono novità che fanno bene"

La tendenza di svuotamento delle piazze ha colpito duramente le vetrine del centro storico di Imola negli ultimi anni, ma c’è chi intravede delle possibilità ed è pronto a mettersi in gioco. Se da una parte alcune attività si sono ritrovate ad abbassare le serrande per via della ridotta frequentazione, dall’altra stanno emergendo nuove aperture e attività già esistenti che mirano ad ampliarsi. A incoraggiarli, anche il lavoro dell’amministrazione, che negli ultimi mesi ha intensificato l’impegno per sostenere il commercio e promosso eventi per riportare vitalità in centro.

Come anticipato da il Resto del Carlino, tra giovedì 11 o venerdì 12 settembre, debutterà la nuova libreria Librerie.coop della cooperativa Coop Alleanza 3.0. Il punto aprirà in via Emilia 202, con affaccio su Piazza Matteotti e nel cuore del centro storico. La scelta della posizione non è stata casuale: rientra nella strategia di Librerie.coop che privilegia i centri cittadini e la loro vivacità. Qualche giorno prima toccherà invece all’apertura di Smart Lab, prevista per la prossima settimana, tra l’1 e il 7 settembre, in via Appia 40. L’attività si occuperà di automazioni personalizzate per casa e consulenza su contratti luce e gas, in collaborazione con Protec Solutions Srl, realtà già attiva nel campo dell’informatica a Mordano. "Questa è la prima sede di Smart Lab – ha spiegato il fondatore Vito Alessio Pagani –, il centro è una zona di passaggio per la maggior parte degli imolesi e mi sembrava un ottimo punto strategico. Le numerose iniziative organizzate in città rappresentano un valore aggiunto per attrarre pubblico anche da fuori".

Oltre alle nuove aperture, c’è chi cresce e decide di spostarsi per motivi di spazio. È il caso dell’atelier di abiti da spose Mari Bridal, che il 13 settembre lascerà via Emilia 173 per trasferirsi in piazza Giacomo Matteotti al civico 5/6. L’inaugurazione, prevista dalle 17, sarà accompagnata da un rinfresco a cura del ristorante Semplice e vedrà la partecipazione di Erica Liverani, vincitrice della quinta edizione di MasterChef. "Il trasferimento nasce dal desiderio di offrire alle clienti uno spazio più comodo e accogliente – ha affermato la titolare di Mari Bridal Marina Carpini –. Mi trovavo già nel complesso di Palazzo Sersanti, penso però che per un’attività elegante come questa, oltre all’ambientazione storica, sia perfetto affacciarsi sulla piazza centrale".

Sia l’espansione di attività già presenti che le nuove aperture sarebbero da interpretare come un segnale positivo secondo Sabina Quarantini, presidente di Confesercenti Imola. "Queste novità contribuiscono all’attrattiva del centro storico – ha spiegato –, bisogna continuare su questo versante per rivitalizzarlo".