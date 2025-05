Il centro di Misano dà il benvenuto alla primavera

Misano saluta la primavera con Hello Spring. Già nella giornata di ieri le vie della zona mare e il lungomare pedonale si sono animati di visitatori incuriositi dall’evento. Ed oggi prosegue Hello Spring, un’iniziativa che inneggia alla primavera, ai suoi colori e ai suoi profumi. Lungo viale della Repubblica fino ad arrivare a piazzale Roma dal mattino fino a sera sarà possibile passeggiare tra gli stand che espongono le opere di artigiani e i produttori di piante e fiori. Tante le curiosità e le occasioni per trovare oggetti unici anche lungo via dei Platani e via Emilia.

Non mancheranno un’area dedicata al cibo e un ricco programma di intrattenimento per grandi ed anche per i piccoli. Ieri sono partiti i laboratori creativi e riciclo a cura di Sentieri Felici che proseguiranno anche nella giornata odierna. Allo stesso modo per i bambini ci saranno spettacoli con le bolle, previsti in diversi orari, mentre per i più grandi largo alla musica. Oggi saranno riproposti anche i laboratori di riciclo. Inoltre gli aquiloni saranno protagonisti di uno speciale laboratorio, a cura di Rimini Vola, mentre crescerà l’attesa per la doppia esibizione in piazzale Roma, in programma alle 14,30 e alle 19. Sono previste anche sessioni di allenamento, in piazza della Repubblica, di ginnastica dinamica militare, rivolte a bambini e adulti.

Intanto il Misano world circuit si prende un weekend di pausa prima di accendere i motori il primo giugno con Aprilia all stars. La casa di Noale attende in circuito appassionati ma anche famiglie e gruppi di amici per una giornata di festa gratuita, animata dal grande palco di Radio Deejay.