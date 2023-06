"Il Centro intermedio resta sotto la lente"

Una quindicina di controlli compiuti, due persone con problemi di dipendenze accompagnate in comunità e la chiusura oraria anticipata per un locale che vende alcolici. Più l’intenzione di intervenire sulla tristemente nota pensilina di viale Carducci. È il bilancio dell’ordinanza anti-degrado nella zona del Centro intermedio firmata a settembre 2022 dal sindaco Marco Panieri, successivamente prorogata all’inizio di quest’anno e infine estesa lo scorso mese di maggio anche al giardino don Giulio Minardi (via Cavour).

A fare il punto sugli effetti del provvedimento che vieta il consumo di alcolici nelle aree all’aperto nella zona teatro di vari episodi di cronaca è il sindaco Marco Panieri, che in Consiglio comunale ha risposto a un’interrogazione di Maria Teresa Merli (Fratelli d’Italia).

"Due persone sono state accompagnate in un percorso all’interno di una struttura e si sono così create le condizioni per dare loro una nuova vita – spiega in Aula il primo cittadino –. I controlli, incentivati da residenti e attività economiche, in questi mesi sono stati diversi. Una quindicina in tutto, e vengono portati avanti tutt’ora da diverse forze di polizia. Ogni tanto purtroppo, anche di recente, ci sono episodi spiacevoli che non si possono non condannare; ma abbiamo inserito due telecamere che, in un caso, hanno permesso di identificare chi ha innescato il conflitto. È un primo passo. Quella pensilina non è di proprietà del Comune, ma ci siamo resi disponibili a ristrutturarla ugualmente se c’è l’assenso del condominio".

Poco convinto dalle parole del sindaco Panieri è il capogruppo di FdI, Nicolas Vacchi: "Fermo restando il grande lavoro delle forze dell’ordine, è la politica che come spesso accade lascia a desiderare. I controlli negli ultimi tempi sono calati, e non si interviene sulle cause che portano a queste situazioni di disagio. Serve un cambio di passo".