Il centro si rinnova. Ex Cantine Fabbri. Al via il cantiere della rigenerazione

Nei giorni scorsi a Castel Guelfo è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori di rigenerazione, con riqualificazione architettonica e funzionale, del complesso edilizio ‘Ex Cantine Fabbri’. Via libera, quindi, alle operazioni di accantieramento da parte del Consorzio Unyon di Roma per quanto riguarda il primo lotto di intervento dal costo totale di quasi 2,8 milioni di euro. Una cifra significativa coperta grazie al finanziamento regionale di 700mila euro e allo stanziamento di 1,2 milioni dalle casse comunali. Senza dimenticare gli oltre 850mila euro frutto di un accordo urbanistico legato al nuovo insediamento della green logistica dell’hub San Carlo. Lavorazioni che ridisegneranno uno degli edifici più noti del centro storico del paese, compreso nello stesso plesso della sede del municipio di Palazzo Malvezzi-Hercolani, per fare posto ai nuovi locali della biblioteca, a un archivio e al caffè letterario con tanto di giardino d’inverno. La seconda fase, invece, si concentrerà sul recupero di altri ambienti che poi ospiteranno gli uffici comunali, quello Apea e una sala riunioni per una somma complessiva di 470mila euro. Il cronoprogramma? Fine lavori entro il 2025.

"La volontà è sempre stata quella di creare una serie di luoghi di libero incontro, aperti e accoglienti, per favorire il crescente spirito di partecipazione della comunità – spiega il sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi –. Ma anche la location ideale per la realizzazione di iniziative ed eventi. Un luogo dove si potrà passeggiare, studiare, fare una sosta e sviluppare attività per tutta la cittadinanza. Un contenitore, che strizza l’occhio soprattutto ai giovani, per dare vita a nuovi progetti con il coinvolgimento di tutta la collettività". Con la possibilità di tutelare uno stabile storico del centro, caduto in disuso ormai da decenni, e arginare il rischio di degrado urbano. Un punto focale sull’asse che collegherà la nuova piazza aperta, prospicente la biblioteca e adatta ad ospitare tante attività, al parco cittadino che sorgerà al posto dell’attuale campo sportivo. Nel dettaglio: sale di lettura nel piano rialzato dello stabile, con tanto di caffè letterario e piccola ristorazione, insieme allo splendido giardino d’inverno. Archivio storico e deposito a servizio della biblioteca, invece, nel seminterrato. Uffici e sala riunioni al primo piano. Creazione, poi, di una passeggiata delle arti con spazi creativi per coniugare l’attività espositiva artistica con quella educativa. Impianto fotovoltaico, efficientamento energetico e recupero e raccolta delle acque piovane completeranno l’avveniristico mosaico.

"Un progetto di riqualificazione che punta alla rigenerazione sociale, economica e culturale attraverso processi multidisciplinari che vedono coinvolti diversi attori – conclude Franceschi –. Dialogo crescente tra istituzioni, operatori economico-sociali, associazioni, imprese e cittadini per una moderna visione d’insieme con la volontà di creare una strategia efficace per costruire un’immagine attrattiva della città e del territorio comunale su larga scala".