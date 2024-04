Il centrodestra ci prova: "Da noi solo progetti veri"

Due liste in appoggio, trasversali e "che racchiudono differenti sensibilità e competenze". Così Davide Mazzoni, candidato di centrodestra, comincia a preparare le comunali di giugno che lo vedrà, almeno per ora, unico competitor in opposizione alla candidata di centrosinistra Francesca Marchetti. Mazzoni prima di affrontare il tema della squadra che lo affiancherà si sofferma su quelli che per lui sono i bisogni di Castel San Pietro, evidenziando la volontà di una discontinuità totale rispetto a chi lo ha preceduto nel ruolo di sindaco. "Il nostro sarà un programma molto concreto e volutamente privo di grandi promesse. Un programma dove i cittadini troveranno quello che faremo, non quello che sognano di sentirsi dire che verrà fatto. I castellani vengono da due lustri di promesse fatte in grande e poi mai realizzate, dall’Arena all’ascensore, dalle scuole di Osteria Grande alle ciclopedonali. In questo noi vogliamo essere diversi, molto diversi".

Mazzoni si rivolge soprattutto ai giovani. "Sono loro il domani di questa città, e quindi inevitabilmente il nostro programma avrà molti punti dedicati alle fasce più giovani. Quello che però voglio specificare è che al di là delle idee di massima che abbiamo e che fungeranno da punto di partenza, il nostro sarà un governo di ascolto. Sono i cittadini a dover indicare a chi amministra cosa serve alla città, non chi guida il comune a far cadere decisioni dell’alto come troppo spesso è capitato in questi ultimi anni. E per ascolto – aggiunge Mazzoni – intendiamo anche e soprattutto le frazioni. Le consulte sono state completamente abbandonate, invece in un territorio che per vastità è grande quasi quanto Bologna occorre abbiano un ruolo importantissimo, e per noi lo avranno". Tornando al punto di partenza, alla squadra che affiancherà il candidato di centro destra, Mazzoni rivela che "avrò in appoggio una lista civica e una lista di Fratelli d’Italia. Come saranno le liste, la civica in particolare? Avrà diverse sensibilità e competenze, e soprattutto sarà una lista molto trasversale". Mazzoni non si sbottona di più su liste e nomi ("siamo a buon punto, il più è stato fatto, definiremo in un paio di settimane gli ultimi dettagli e poi le presenteremo ufficialmente") , mentre riguardo agli incontri pubblici "posto che abbiamo iniziato da tempo ad ascoltare e incontrare i cittadini informalmente, a breve presenteremo un calendario di iniziative di incontro nel capoluogo e nelle frazioni".

Tutto è pronto dunque per la campagna elettorale, e pazienza se i pronostici danno come grande favorita la candidata Marchetti. "Ai pronostici annunciati non ho mai creduto, anzi se posso essere schietto e sincero, mi interessano proprio poco. Mi interessa di più ascoltare i cittadini castellani e le loro esigenze".