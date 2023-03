Il Cer disseterà altri campi Condutture per 14 milioni tra il Sillaro e il Santerno

Interesseranno anche i territori di Imola e Mordano le opere di distribuzione idrica da realizzare nel comprensorio di pianura del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. Tra queste anche l’estensione della rete irrigua in pressione nell’area compresa tra il Sillaro ed il Santerno. Procedure attualmente in corso di aggiudicazione. Un investimento, finanziato coi fondi del Pnrr, da 14,25 milioni di euro per la sola porzione compresa tra Imola, Mordano e Massa Lombarda.

Il focus tecnico delle lavorazioni in area circondariale registrerà l’ampliamento della maglia distributiva in pressione in derivazione dal Canale Emiliano Romagnolo nel comparto idraulico Zaniolo-Buonacquisto. Un piano che prevederà anche la creazione della nuova centrale di pompaggio ‘Viola’. Una denominazione legata a quel canale di scolo adiacente che si affiancherà nell’esercizio alla già esistente centrale ‘Mordano-Bubano’.

L’ennesimo tassello operativo di un Consorzio che, fino ad oggi, ha rispettato il cronoprogramma di tutti i lavori progettati e diretti. Elementi poi collaudati positivamente che hanno generato economie rispetto alla somma finanziata. Merito dell’impegno dello staff tecnico dell’ente.

"Le opere in campo irriguo progettate, realizzate e mantenute dal Consorzio creano un enorme valore aggiunto per il territorio interessato – spiega Antonio Vincenzi, presidente del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale –. Un beneficio che non si limita al solo comparto agricolo".

A maggior ragione in un periodo di conclamata e prolungata siccità. "A rischio ci sono le filiere produttive su cui si regge l’economia della zona – continua –. La situazione del Po è, a dir poco, allarmante. All’origine del sistema del Canale Emiliano Romagnolo, nei giorni scorsi, la quota dell’acqua nel Po era addirittura inferiore al dato rilevato nello stesso periodo dell’anno scorso". Occorrono strategie. "Per captare la risorsa idrica quando è abbondante e rendere efficiente la distribuzione – conclude Vincenzi –. Ideali le condotte interrate al posto dei canali in terra a cielo aperto e gli emungimenti da falda sotterranea. Un contributo all’azione di contrasto alla subsidenza".

Mattia Grandi