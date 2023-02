Il Charlie’s Café ritorna nel mirino dei ladri

Sul pavimento della veranda c’è un lucchetto spezzato dal taglio di un arnese meccanico. L’unico segno dell’ennesimo blitz dei ladri, passati l’altra notte al Charlie’s Café, bar davanti al casello castellano dell’A14. Zero bottino, ma un locale senza pace, costantemente nel mirino dei predoni, che su quei lidi, negli ultimi anni, si saranno fatti vedere almeno 4 o 5 volte, fra colpi messi a segno e no.

Sarà la posizione, particolarmente esposta, e con le campagne alle spalle e una lunga strada a disposizione, a far gola alle bande. L’altra notte, intorno alle 3 e 20, due individui, incappucciati e a volto coperto, si sono introdotti all’interno della veranda, nel locale sulla via San Carlo, e hanno iniziato a tagliare il grosso lucchetto blindato della serranda con un flessibile a batteria.

I banditi, a quel punto, sono stati disturbati all’arrivo delle guardie giurate di Coopservice e delle auto dei carabinieri. Forze dell’ordine che sono – con ogni probabilità – collegate agli impianti d’allarme dell’attività.

I due incappucciati, a quel punto hanno deciso di mandare a monte il colpo, e si sono lanciati di corsa verso la campagna buia con alle spalle gli operatori della vigilanza. In pochi istanti hanno fatto perdere le proprie tracce.

A chiarire la dinamica dei fatti le telecamere di sorveglianza. Occhi elettronici già utili in passato a ricostruire i furti messi a segno e quelli falliti nella lunga storia di cronaca del Charlie’s. Un bar che lavora sodo e molte ore al giorno, punto di ritrovo, vista la sua posizione strategica, per tanti lavoratori e passanti, che lì si fermano per una pausa caffè o pranzo, o semplicemente per comprare le sigarette. Un locale che ha investito nel segno della sicurezza, riuscendo almeno un po’ a ’limitare’ l’operato dei malfattori.

Gabriele Tassi