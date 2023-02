Il chitarrista Dimitrov alla Rocca Sforzesca

Sarà il formidabile chitarrista bulgaro Georgi Dimitrov, vincitore assoluto dell’ultima edizione del Concorso Internazionale di Chitarra ‘Maurizio Biasini’, a inaugurare la 28°edizione di ‘Conoscere la Musica – Mario Pellegrini’. Appuntamento oggi alle 17.30 alla Rocca di Dozza con uno straordinario recital trainato dalle musiche tra Cinquecento e Novecento di Richard Rodney Bennett, John Dowland, Daniel Bacheler, Benjamin Britten e Alex Nante. L’evento, organizzato in collaborazione con la ‘Fondazione Dozza Città d’Arte’, prevede un biglietto d’ingresso a pagamento e la gratuità per i minori di 16 anni. Info e prenotazioni disponibili via mail ([email protected]).