Il ’Cinema in tour’ arriva carico di musica

A Castello fa tappa il ’Cinema in tour’, la rassegna di itinerante giunta alla 10a edizione, che comprende in tutto 34 proiezioni nei Comuni del Circondario Imolese, cinque delle quali saranno nel territorio del Comune di Castel San Pietro Terme. Quest’anno ha come titolo ’Il cinema e le sue musiche’ e unirà cinema e musica, due arti da sempre in stretta relazione tra loro. La musica infatti ha sempre svolto un ruolo fondamentale, affiancando le immagini con un sorprendente effetto di potenziamento delle suggestioni trasmesso dalle pellicole.

Tre le proiezioni a Osteria Grande, al Centro civico in viale Broccoli 41. Si comincia mercoledì 12 luglio con “Quasi Famosi - Almost Famous” (regia di Cameron Crowe, Usa 2000, Commedia, 122 min.), mercoledì 19 ci sarà “Florence” (regia di Stephen Frears, Uk 2016, CommediaBiografico, 110 min.) e mercoledì 26 “Dumbo” (regia di Tim Burton, Usa 2019, Fantastico, 112 min.).

Dopo una pausa di circa un mese, la programmazione continuerà a Castel San Pietro Terme il 31 agosto in piazza XX Settembre con “Yesterday” (regia di Danny Boyle, Uk 2019, Commedia, 116 min.), e infine a Varignana il 4 settembre nel parco di via De Jani con “Motel Woodstock” (regia di Ang Lee, Usa 2009, Musical, 125 min.).

Le proiezioni iniziano alle ore 21, sono tutte a ingresso gratuito e saranno precedute da una breve introduzione sul film in programma.

Per informazioni: tel. 051 6954112 - https:www.facebook.comcinemaintour.

“Cinema in tour” nasce dalla collaborazione istituzionale tra tutti i Comuni del Circondario imolese, che condividono ogni anno progetti di promozione culturale nell’ambito dei Distretti culturali della Città metropolitana, e si avvale del contributo di Regione Emilia-Romagna, Gruppo Hera e Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. In più quest’anno si è aggiunto il contributo di ANCeSCAO (Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti), che ha scelto di promuovere la rassegna.