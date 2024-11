"Il Circondario acquista un’altra auto: è diventato una concessionaria?"

"Dopo aver acquistato le due vetture da oltre 100mila euro per la polizia locale, adesso comprano una Panda nuova da quasi 16mila euro per la mobilità dei tecnici per alluvione: il Circondario è diventato una concessionaria?". Se lo chiede Simone Carapia, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assemblea dell’ente di via Boccaccio, all’indomani dell’approvazione della variazione di bilancio (al quale i meloniani hanno dato parere negativo), che comprendeva l’acquisto della vetturaa. "Riteniamo che queste non siano le priorità per i cittadini che aspettano ancora risposte su strade e territorio colpiti dall’alluvione – prosegue –. Se i fondi pubblici vengono impiegati per acquistare automobili per nuovi tecnici, non ci siamo per niente". Nel mirino anche le difficoltà da parte di via Boccaccio nel trovare i tecnici per la ricostruzione post-alluvione da assumere, così come previsto dalla struttura commissariale, con contratto a tempo determinato. "Sono sei, ma dovrebbero essere dieci – ricorda Carapia –. E non possiamo incolpare il Governo anche qui".