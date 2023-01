Il Circondario ‘lascia’ IF

Oltre al Con.Ami, anche il Circondario deve dire addio alle proprie quote della società di promozione turistica IF-Imola Faenza. L’ente di via Boccaccio dismetterà la partecipazione in IF con procedura pubblica. Il motivo? Lo stesso del Consorzio dei 23 Comuni: IF non raggiunge il milione di fatturato medio previsto per legge per giustificare la presenza degli enti locali nella società. Prezzo base d’asta 1.154,47 euro o comunque un importo pari allo 0,74% del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio societario.