Il circuito cambia spartito . Ecco un’arena per la musica: "Big già pronti a dire sì"

Nell’ora più buia, l’Autodromo rilancia. O almeno ci prova. E al termine della settimana in cui ha dovuto dire addio al Circus della Formula 1, cerca di confutare l’assioma del poeta ("La musica è finita, gli amici se ne vanno…") puntando sui concerti. Annunciata ieri la nascita della ‘Music Park Arena’ all’Enzo e Dino Ferrari. Al di là del nome evocativo, non è altro che il progetto di spostare gli show in via Malsicura, lasciando il paddock della Rivazza e la pista agli eventi motoristici.

Il modello è quello sperimentato con la Fan zone durante Gran premio di Formula 1 e Wec (Mondiale Endurance). La differenza sostanziale sta però nella conformazione dell’area, con l’intero prato alle spalle del parcheggio in cemento che verrebbe utilizzato dal pubblico sfruttando il dislivello per migliorare la visibilità dei fan. Un’arena, appunto. Questo almeno per gli eventi più grandi, quelli con una capienza di alcune decine di migliaia di persone. Per gli show più piccoli, invece, si studierebbero soluzioni diverse.

Il Comune lavora al progetto da almeno un anno. Era luglio 2024 quando il sindaco Marco Panieri, parlando in Consiglio comunale delle possibilità di tornare a ospitare eventi musicali in Autodromo, disse: "Stiamo creando le condizioni per un nuovo progetto sui concerti. Se vogliamo farli, dobbiamo cambiare meccanismo. L’asfalto puro per 80-90mila persone non è più nell’interesse degli organizzatori: si cercano degli spazi verdi e un po’ meno caldi".

E ieri, tornando sempre in Aula sull’argomento, ha spiegato: "Ci siamo resi conto durante Wec e F1 che avere la Fan zone dà un valore aggiunto. Vogliamo riuscire a creare un’area sostenibile. Imola non solo sta lavorando, ma rilancia convinta che grandi artisti raccoglieranno il nostro invito". Poco dopo gli è scappato un "vedremo se venerdì (oggi, ndr) succederà qualcosa...".

Detto che per quest’anno Imola è già a posto, con Max Pezzali e AC/DC che affolleranno la consueta location della Rivazza a luglio, si parla di una risposta imminente alla chiamata di Imola, con eventi da ospitare nel 2026. Già, ma da parte di chi? Un paio di sere fa, Vasco dal palco di Bologna ha annunciato le tappe del tour del prossimo anno. A quel calendario manca la data zero, che però di solito viene svelata molto più a ridosso dell’inizio dei giochi.

Lecito pensare allora a un altro emiliano, pure lui alle prese quest’anno con un’importante serie di concerti, che ha un conto in sospeso con Imola. Cesare Cremonini, al quale il sindaco Panieri nel 2022 ha conferito il Grifo della città, ricorda ancora lo show di tre anni fa, finito pure al cinema in un docufilm. E ha sempre detto di voler tornare, prima o poi, a esibirsi in riva al Santerno. Siamo a due passi dalla sua Bologna, che con Imola condivide quei colori rossoblù che l’artista ha postato ieri in una storia sui social ispirata alla copertina del suo ultimo album.

"Con la nascita della Music Park Arena compiamo un ulteriore passo nella direzione della polifunzionalità dell’Autodromo, che sempre più si conferma non solo come tempio del motorsport, ma anche come grande contenitore di eventi culturali e musicali", ha commentato ieri il direttore del circuito, Pietro Benvenuti. Stessa linea per il presidente del Con.Ami, Fabio Bacchilega, che ha sottolineato la "visione condivisa di un Autodromo sempre più a servizio di tutto il territorio circostante, polifunzionale e dinamico, capace di coniugare la sua vocazione motoristica con la capacità di attrarre eventi di respiro nazionale e internazionale".