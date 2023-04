Imola, il circuito è il paradiso dei camper: festa grande per 300 appassionati

Imola, 16 aprile 2023 – La città diventa, per un fine settimana, la capitale italiana dei camper.

Sono arrivati in 300, in molti casi anche da fuori regione, per la prima edizione dell’Imola Camper Fest, che dopo aver animato ieri il paddock dell’Autodromo si concluderà oggi in mezzo a tante iniziative pensate per gli appassionati e non solo.

Mentre i fanatici dei pedali si sono misurati con la ciclovia del Santerno e il percorso dei Mondiali, altri hanno potuto conoscere meglio l’Enzo e Dino Ferrari facendo un giro a piedi. Nell’area Expo, all’interno della zona box, spazio invece a nuovi modelli di camper, produttori di accessori.

Protagonisti anche gli enti territoriali, che hanno potuto illustrare le loro proposte in materia di eventi organizzati grazie al lavoro di Comuni, Pro loco e associazioni.

Non sono mancati nemmeno i prodotti tipici e il villaggio dei giochi di una volta.

E più di qualcuno si è divertito a mettersi alla prova con i simulatori di guida delle monoposto che si trovano negli spazi commerciali della società di promozione turistica IF – Imola Faenza. In serata, risate e spensieratezza per la cena dell’amicizia.

"Lo spirito è quello di una festa di una comunità accogliente che riceve i camperisti in Autodromo per rivelarne storie spazi e argomenti tematici", spiegano gli organizzatori, che parlano di "importante gioco di squadra partito dalla convergenza di due realtà: l’associazione campeggiatori imolesi, già organizzatrice negli anni scorsi di raduni in coincidenza con i Fantaveicoli, e un gruppo di aziende imolesi".

Oggi si replica. Alle 8.30 la grande sfilata dei camper in pista. Poi, alle 10.30, il tracciato aprirà al pubblico (e lo resterà fino alle 18) per uno degli ormai consueti open-day domenicali pensati per i pedoni, mentre la giornata di ieri era invece riservata ai ciclisti.

A proposito di due ruote, nella sala del museo Checco Costa è aperta ‘Pedali e territori’, mostra di biciclette eroiche e itinerari intorno. Imprese ciclistiche sostenute e dei campioni che le hanno pedalate. In funzione sei mega-schermi che proiettano immagini del territorio (ciclisti, ciclovie, panorami e centri storici). Orari di visita: dalle 10 alle 12,30 e dalle 14 alle 17. Ingresso gratuito.

r. c.