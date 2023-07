Il circuito secondo gli ’uomini razzo’ "Salite e staccate, pista incredibile"

di Enrico

Agnessi

Una storia interrotta bruscamente nel 2019, ma che adesso può finalmente ricominciare. Il ritorno di Imola nel calendario della Superbike, con il fine settimana iridato che entra oggi nel vivo dopo le prove libere di ieri, piace ai piloti. A partire da quello che si annuncia come il nuovo idolo di casa, vale a dire il ducatista Danilo Petrucci (Barni team), che arriva a Imola sulla scia del primo podio conquistato nel Mondiale riservato alle derivato di serie.

"Uno dei circuiti più belli al mondo – assicura il pilota ternano, uscito vincitore dalla sfida che giovedì sera in piazza Matteotti lo ha visto impegnato ai fornelli assieme ad altri suoi colleghi per la preparazione di una piadina romagnola –. Ci sono tante chicane e cambi di direzione. Il tratto dopo la Tosa mi piace davvero tanto. Vai in salita, ma poi devi frenare verso destra e poi la pista scende presentando anche un cambio di direzione andando verso sinistra. In appena un tratto in staccata devi fare tante cose. È abbastanza simile al Cavatappi che conosciamo in quel di Laguna Seca; è una staccata davvero difficile. Ci sono tante curve difficili, ma anche tante curve belle".

Tante soddisfazioni all’Enzo e Dino Ferrari per il sei volte campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki): ben nove successi, di cui l’ultimo in Gara-1 nel 2019. "Quando ho visto il ritorno in calendario di Imola mi sono tornati in mente tanti ricordi intensi – racconta il pilota britannico –. Qui ho disputato delle gran gare ed è un circuito unico al mondo. Fa parte della storia. Il mio settore preferito? Dura sceglierne soltanto uno! Probabilmente il settore più iconico è quello che scende dalla Piratella e va verso le Acque Minerali. Quello è un tratto di pista davvero difficile da guidare ma quando ti avvicini alla perfezione avverti una sensazione incredibile. Poi acceleri davvero, davvero forte".

E poi c’è Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Il campione del mondo 2021, che ieri si è ben comportato durante le prove libere, qui quattro anni fa salì per la prima volta sul podio. Per il pilota turco erano i tempi del team Puccetti Racing in sella a una Kawasaki. "Dopo quattro anni il livello è cambiato, è avvenuto un grosso cambiamento e penso di stare guidando molto bene – ragiona – . Le mie curve preferite sono le chicane e la discesa".

Michael Ruben Rinaldi (Ducati) ha corso in riva al Santerno nel 2015 nella Stk1000. "Adoro questo circuito, adoro tornare qui – ammette –. Correre qui è incredibile. Quella di otto anni fa è stata una gara strana. Due bandiere rosse, tre ripartenze. All’ultima ripartenza i miei meccanici hanno dovuto cambiarmi la frizione ed è stata davvero tosta. Hanno finito di cambiarla quando la pitlane era già aperta e mancavano soltanto 50 secondi come tempo massimo per uscire dalla corsia box. È stata davvero tosta ma siamo riusciti a vincere e quello è uno dei miei ricordi più belli".

Oltre che dai piloti, il ritorno della Superbike a Imola viene applaudito anche dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Questo prestigioso appuntamento rappresenta per il nostro territorio una nuova importante vetrina e un’occasione di promozione della filiera motoristica – sottolinea Bonaccini –. La dimostrazione che anche lo sport può essere uno strumento per aiutare la ripartenza in questi mesi difficili che stiamo attraversando. Ai piloti, ai tecnici e a tutto lo staff il mio benvenuto nella terra dei motori".