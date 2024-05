Il Circus deve restare. Il vicepremier Salvini: "Imola e Monza al top. L’Italia merita due Gp"

Un’enorme festa di suoni, colori ed emozioni dalla quale Imola non vuole più rimanere esclusa. Il Gran premio di Formula 1 di questo fine settimana lascia alcune certezze. Una su tutte: la città e il suo Autodromo non solo chiedono di essere invitati permanenti del Circus iridato; ma sono pronti a mettersi al centro della tavola, per soffiare sulle candeline e scartare i regali.

"C’è voglia di riscatto, di ripartenza, mi pare meglio di così non si potesse pretendere – commenta il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, candidato al Parlamento europeo –. Avere riportato Imola in F1 per me rimarrà uno dei motivi di maggiore orgoglio, perché per tutti era ritenuto impossibile. Ce l’abbiamo fatta e adesso stiamo già lavorando per tenerla in calendario anche nei prossimi anni. È una grande, bellissima festa. Avere la F1 a Imola vale la pena tutta la vita, questo è un Gran premio che ha un ritorno oltre dieci volte il suo costo complessivo".

La vede così anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (dal suo dicastero dipende Aci), Matteo Salvini, accolto in città dal sindaco Marco Panieri che gli aveva chiesto (e ha ottenuto) di rinviare lo sciopero dei trasporti inizialmente in programma per la giornata di ieri.

"È fondamentale che l’Italia mantenga due Gran premi: senza Monza e Imola non è Formula 1 – le parole di Salvini –. Ci lavoriamo. È un indotto economico pazzesco e prima di rinunciare a questi milioni e a questo turismo bisogna pensarci 18mila volte. Io sicuramente non mi arrendo".

Poi inizia appunto la festa, alla quale come da tradizione partecipano tanti vip: la stella che splende di più è quella dell’attore britannico Hugh Grant; ma ci sono anche gli italiani Pecco Bagnaia, campione del mondo della MotoGp; lo chef stellato Massimo Bottura; l’ex calciatore Andrea Barzagli; la conduttrice tv Barbara D’Urso; l’imprenditore star dei social Gianluca Vacchi. Presenti anche la tennista Aryna Sabalenka, la pallavolista Elena Pietrini e gli ex campioni del Circus, Jean Alesi e David Coulthard. E poi Bianca Senna, nipote di Ayrton, mentre al box Ferrari c’è John Elkann.

Pelle d’oca quando l’ex ferrarista Sebastian Vettel riporta in pista la McLaren MP4/8 di Senna. Al termine del giro del circuito, scende dalla monoposto sventolando due bandiere: una del Brasile e l’altra dell’Austria, quest’ultima in memoria di Roland Ratzenberger.

Ci si avvicina alla gara con il dj-set di Ema Stokholma. Poi l’inno di Mameli eseguito dal coro di bambini imolesi ‘Il Grillo d’oro’. Applausi per loro e per gli alunni delle scuole di Montebello, scelti per una coreografia sulla griglia di partenza. Dopo la gara, vinta da Max Verstappen davanti a Lando Norris e al ferrarista Charles Leclerc, invasione di pista e fuochi d’artificio. Arrivederci al prossimo anno. E poi (si spera) anche a quello dopo.