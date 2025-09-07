Il Civ all’Autodromo. Sfrecciano le moto: ieri le prime gare. Oggi il clou in pista

Il Civ è entrato nel vivo. Ieri il rombo dei motori è tornato all’Autodromo di Imola e lo ha fatto con il quinto round del Campionato italiano velocità. Presente anche un po’ di pubblico, composto in parte dagli addetti ai lavori, con il clou che sarà nella giornata di oggi. Biglietti acquistabili sia su Ticketone che alla biglietteria dell’Autodromo all’interno del Museo Checco Costa.

Ieri, la prima giornata di gare, ha visto i successi di Samuele Cavalieri (Ducati) che si è aggiudicato gara 1 della SBK/Production Bike; Luca Ottaviani (MV Agusta) che ha portato a casa la gara 1 della Supersport 600NG; lo spagnolo Marcos Ruda nella gara 1 della Moto 3; Cristian Borrelli che ha centrato la vittoria nella gara 1 della PreMoto 3; e Bruno Ieraci (Triumph) nella Sport Bike. Diversi gli eventi a corollario dell’attività di pista.

Per celebrare i 100 anni dalla nascita del Moto Club Santerno Checco Costa (1926–2026), il sodalizio ha iniziato i festeggiamenti già quest’anno. Durante il fine settimana del Civ, è stata infatti allestita una mostra di moto da che hanno scritto pagine nella storia del motociclismo. Esposte Suzuki GP 500 1976, Ad Maiora 250 1981, Suzuki GSX-R 750 TT – F1 1987, Suzuki 500 RG Mk 1980, Yamaha 750 1979, Suzuki GSX-R 1000 2006, campione del mondo Endurance.

Inoltre, sono proseguite le attività di ’Caschi per il Cuore’, l’iniziativa benefica di E20 Motors in collaborazione con Emg Eventi, Associazione Bimbo Tu e patrocinata dalla Fmi, grazie alla quale alcuni bambini in cura agli ospedali Sant’Orsola di Bologna e Regina Margherita di Torino hanno disegnato i caschi di piloti che hanno scelto di appoggiare il progetto, su tutti: Marco Bezzecchi e Michele Pirro.

Nella giornata di sabato i bambini sono stati in visita a Imola, dove hanno potuto incontrare alcuni dei loro beniamini del Civ. Nel corso della mattinata, l’Autodromo, nelle persone dell’amministratore unico Massimo Monti e del direttore generale Pietro Benvenuti, ha voluto celebrare i 50 anni di attività giornalistica consegnando una targa a Gian Luigi Ravaglia, decano dei giornalisti imolesi. Alla consegna erano presenti anche il Presidente Fmi Giovanni Copioli e il Coordinatore della direzione sportiva Fmi Simone Folgori.