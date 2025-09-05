Il clou di ‘Imola in musica’. Successo per iBigBand. Albertino, stasera si balla

Un venerdì tutto da ballare con ‘Imola in musica’. Questa sera, dopo il successo di ieri del gruppo iBigBand e un centro stracolmo di gente, sul palco principale di piazza Matteotti grande dj set dalle 19 fino all’una. Consolle affidata alla giovane ma già affermata Sarah Toscano e all’iconico dj Albertino. Apriranno e chiuderanno questa serata elettrizzante i dj Marco Regaz & Fede Cerve e Gemi, accompagnati da Andrea Bellemani, vocalist e speaker radiofonico.

Alle 21,45 il festival accoglierà la prima protagonista della serata: Sarah Toscano, accompagnata dal suo corpo di ballo. Vincitrice di Amici nel 2023 e più giovane big al Festival di Sanremo di quest’anno con il brano Amarcord, Toscano, classe 2006, è una delle voci più interessanti e promettenti del panorama pop italiano. Alle 22,30 le darà il cambio una leggenda della scena dance italiana: Albertino, voce storica di Radio Deejay e pioniere della musica elettronica nel nostro Paese. Entrato a Radio Deejay nel 1984, nel 1985 ha dato vita al celebre Deejay Time, diventato negli anni ’90 un programma di culto capace di lanciare artisti emergenti e portare la cultura del club al grande pubblico. Nelle serate di ‘Imola in musica’ risuonano però generi diversi. E anche le altre piazze del centro offriranno questa sera grandi concerti e occasioni di intrattenimento.

Secondo appuntamento con la rassegna ‘Musica, musiche’ (a cura del centro giovanile Ca’ Vaina in collaborazione con il Combo Jazz Club), il viaggio tra le culture musicali dei diversi continenti che stasera porterà al Verziere delle monache in via Caterina Sforza una serata dedicata agli Acquaragia Drom e alla loro ‘musica zingara d’Italia’. Dopo un dj set di apertura alle 20, alle 20,30 Marco Boccitto – giornalista, musicologo e conduttore radiofonico di Rai Radio3 – dialogherà con gli Acquaragia Drom. Alle 21,30 inizierà il concerto degli Acquaragia Drom: Elia Ciricillo (voce, chitarra, tamburelli, danza), Rita Tumminia (organetto, danza), Giuseppe Spedino Moffa (voce, chitarra, ciaramella, flauti pastorali), Paolo Rocca (clarinetto, clarone). Sul palco di piazza Gramsci alle 21 saliranno le Ladies Zeppelin, primo tributo europeo al femminile dedicato ai Led Zeppelin formato da Ella Liguori (voce), Silvia Wakte (chitarra), Camilla Missio (basso, tastiere, mandolino), Cristina Atzori (batteria). In piazza della Conciliazione (piazza dell’Ulivo), alle 21 saranno protagoniste le sonorità brasiliane del Tucano Quintet guidato dal cantante e chitarrista Rogerio Tavares. Al suo fianco una all stars di musicisti affermati: Maurizio De Gasperi (piano), Maurizio Piancastelli (tromba), Andrea Taravelli (basso) e Diana Paiva Cruz (batteria e percussioni).

Il bel progetto ‘Anche NOi band’ si presenterà alla città in piazza Medaglie d’oro alle 21. I musicisti pop di ‘Nessun ostacolo insieme’ sono ragazzi con diverse abilità che, attraverso la musica, esprimono sé stessi e condividono con il pubblico emozioni, energia e talento per dimostrare che la bellezza nasce dalle differenze e che l’arte è un linguaggio che unisce. Tra i tanti altri appuntamenti, da segnalare alle 21 in piazza Mirri il concerto delle classi di ottoni e percussioni della scuola di musica Vassura-Baroncini.