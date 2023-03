Il Club Regazzoni in visita Alleanza con Casa Guglielmi, un’amicizia lunga dieci anni

Un’intesa lunga oltre due lustri e destinata a durare ancora a lungo. Il Club Clay Regazzoni e alcuni suoi sostenitori hanno visitato La Casa di accoglienza Anna Guglielmi di Montecatone. La compagine di Lodi fondata dall’ex pilota della Ferrari scomparso nel 2006 e dall’amico e presidente onorario Giacomo Tansini è nata nel 1994 con l’obbiettivo di raccogliere fondi per finanziare la ricerca e sostenere le famiglie di persone con lesioni midollari costrette a lunghe trasferte, spesso lontane dai territori di residenza, per ricevere le cure e l’assistenza adeguata per i propri cari. Dal 2012 il Club Clay Regazzoni sostiene la Casa di accoglienza e nell’arco di dieci anni ha donato oltre 87mila euro in favore della cooperativa.

Ad accogliere i 40 ospiti tra consiglieri e sostenitori sono stati Claudia Gasperini, direttore responsabile e coordinatrice della struttura insieme allo staff di Casa Guglielmi, Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola nonché consigliere del Club Regazzoni, e l’assessore all’Autodromo, Elena Penazzi.

Oltre alla visita guidata della struttura, l’appuntamento ha visto un momento di incontro molto toccante con gli ospiti della struttura che hanno raccontato la loro esperienza di vita a Montecatone e l’importanza di poter contare sul servizio di Casa Guglielmi non solo dal punto di vista logistico, ma anche sotto il profilo umano. Al termine della visita, don Giuseppe Tagariello, socio fondatore di Casa Guglielmi, e don Luigi Avanti, presidente del Club Clay Regazzoni, hanno concelebrato la messa.

Prima di concludere, Minardi, Penazzi e Tansini hanno dato appuntamento a tutti il prossimo 3 giugno in Autodromo per una iniziativa dedicata alle auto in pista e alla beneficenza. Per tutta la giornata sarà possibile a persone disabili e non, provare l’emozione di un giro in pista con diverse auto da corsa messe a disposizione da diversi Club Ferrari, il ricavato verrà destinato alle tre realtà sostenute dal Club Clay Regazzoni tra cui Casa Guglielmi.