Il comandante della polizia locale:: "Obiettivo, evitare altre tragedie"

"L’obiettivo è quello di richiamare gli utenti al rispetto dei limiti di velocità, al fine di scongiurare il ripetersi di tragedie (il riferimento è in particolare all’incidente mortale del 2023, ndr) e per cercare di contenere il fenomeno dell’incidentalità stradale che continua ad affliggere le nostre strade". Il comandante della polizia locale, Daniele Brighi, ieri ha commentato così l’installazione dei due nuovi box per autovelox avvenuta lunedì in via Graziadei. I box installati sono uno per senso di marcia: uno si trova vicino all’incrocio con via Banfi, l’altro è, invece, vicino all’incrocio con via Cattaneo.

Come ricostruito dal Comune, a oggi i box sono "sostanzialmente dei contenitori vuoti, che hanno principalmente una funzione dissuasiva", al cui interno vengono poi posizionate le telecamere per registrare la velocità. "Al momento non sono stati attivati: deve ancora essere montata l’apposita segnaletica verticale che ne indica la presenza e la polizia locale comunicherà successivamente, prima della loro attivazione, quando le postazioni saranno rese operative per il controllo della velocità dei veicoli in transito – prosegue Brighi –. I controlli potranno essere effettuati solo con la presenza sul posto del personale della polizia locale, che vigilerà sul corretto funzionamento dell’apparecchiatura, analogamente con quello che succede per gli altri box già collocati in altre zone del territorio, come ad esempio lungo la via Lughese e l’asse attrezzato".

Le due apparecchiature di via Graziadei sono state collocate in un’area centro abitato, dove è vigente il limite di velocità di 50 chilometri orari. Saranno precedute dalla apposita segnaletica – spiegano dal municipio – prevista dal Codice della strada, che però al momento deve essere ancora installata (e questo ha creato un po’ di confusione fra gli automobilisti). Tali postazioni, sempre secondo quanto riferito ieri dal Comune di Imola, sono state scelte "sulla base delle velocità pericolose dei veicoli e tenendo conto degli incidenti stradali che si sono verificati" in quella zona.

e. a.