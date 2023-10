Il comandate dei Vigili del fuoco a Imola per la nuova sede

Il Capo del Corpo Nazionele dei Vigili del Fuoco, Carlo Dall’Oppio, accompagnato dal Comandante Provinciale di Bologna Calogero Turturici, ha incontrato presso il distaccamento di Imola, il sindaco Marco Panieri. L’incontro è stato utile per definire ulteriori aspetti tecnici sulla realizzazione della nuova sede del distaccamento che sorgerà in via Bel Poggio. Oltre ad alcuni tecnici delle due amministrazioni, ha partecipato anche il Lamberto Lambertini della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, prima promotrice del progetto, donando il terreno.