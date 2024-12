Il comitato anti-discarica: "Lo stop all’impianto?. Niente di cui vantarsi"

La chiusura della discarica Tre Monti non convince il comitato ‘Vediamoci chiaro’, che torna ad attaccare il sindaco Marco Panieri. "Dichiara che ‘l’impegno di terminare i conferimenti entro la fine del 2024 è stato rispettato’? Dobbiamo ricordargli che Comune, Regione e Con.Ami, pur di riempire anche la sopraelevazione del terzo lotto, hanno avuto l’arroganza di forzare ben due sentenze della giustizia amministrativa: Tar e Consiglio di Stato", è la replica degli ambientalisti.

Secondo tali sentenze, la sopraelevazione "non doveva proprio essere fatta, dunque il sindaco non ha nulla di cui vantarsi – proseguono dal comitato – se non di aver consentito ad altre 250mila tonnellate di arrivare a Imola (e solo il 4% proveniente dai territori alluvionati): questo è un fallimento della politica".

‘Vediamoci chiaro’ ricorda poi che è ancora pendente il ricorso al Capo dello Stato, depositato impugnando la delibera di riapertura della discarica Tre Monti nel 2023 per motivazioni legate all’alluvione. "Se non fosse stato per il comitato, per alcuni cittadini preoccupati e il Mibact, ora ci sarebbe già il quarto lotto, in avanzato stato di riempimento con rifiuti provenienti chissà da dove, con tutti i problemi annessi – sottolineano gli ambientalisti –. La politica locale e regionale, che invece si vanta di aver stralciato il progetto dal piano dei rifiuti, si era adoperata molto per portare una montagna di rifiuti (1.500.000 tonnellate) nella Tre Monti, impianto vecchio di 50 anni, devastando ancora di più una delle zone di pregio di Imola sia dal punto di vista paesaggistico che agricolo. Altro fallimento della politica".

Sempre ‘Vediamoci chiaro’ sottolinea inoltre che le risposte arrivate in questi anni ai dubbi sollevati "sono sempre state evasive: indagini serie non ne sono state fatte – proseguono dal comitato – e le eventuali problematiche purtroppo non spariscono con la chiusura dell’impianto. Ma chi non indaga non trova e dunque nulla si fa per migliorare la situazione".

Infine, il comitato manifesta il "timore" che il progetto del quarto lotto, "all’occorrenza, venga tirato fuori dal cassetto". E questo perché, concludono da ‘Vediamoci chiaro’, "le promesse fatte sono sempre state infrante".

Nel frattempo, lo stop all’attività della Tre Monti, arrivato nei giorni scorsi anziché a fine anno come inizialmente annunciato dalla Giunta, continua ad animare anche il dibattito politico. "La discarica doveva essere chiusa già da tre anni – attacca la civica Carmen Cappello, referente del gruppo rappresentato oggi in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo –. Il Comune non è in anticipo di un mese sulla chiusura, ma in ritardo di almeno tre anni. E ora vediamo se parte il processo del post mortem per garantirne la sicurezza e compatibilità per il futuro".

Di parere opposto è Filippo Samachini (Sinistra imolese-Avs), che dai banchi della maggioranza esprime "grande soddisfazione per la chiusura definitiva della discarica Tre Monti" e rispedisce al mittente le "critiche pretestuose" avanzate nei giorni scorsi da Lega e Fratelli d’Italia. "Fino a pochi giorni fa dubitavano della chiusura, e ora attaccano con polemiche sterili e inconsistenti", è la replica di Samachini alle contestazioni mosse da Daniele Marchetti, Nicolas Vacchi e Simone Carapia.