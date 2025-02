Il comitato Autodromo : "Non tutelati dal rumore"

"La Giunta si è impegnata per escludere da ogni tutela le famiglie più esposte al rumore". Il comitato Autodromo accoglie così il recente via libera del Comune al nuovo regolamento sul rumore stilato da Formula Imola, società che gestisce dal punto di vista operativo l’Enzo e Dino Ferrari. Regolamento che, in estrema sintesi, prevede di "adottare in primo luogo" azioni di mitigazione attiva ("Ponderata costruzione del calendario delle attività di pista"; "corretta gestione della rete di monitoraggio"; "implementazione della conoscenza dei dati di rilevamento ambientale") e "solo in via subordinata" quelle di mitigazione passiva (barriere o isolamento degli edifici), in particolare "allorquando il livello di rumore è tale da rappresentare pericolo per la salute" o "si riscontra il continuo e ripetuto superamento dei valori" previsti dalla normativa.

Il Piano di risanamento acustico, che il Municipio ha annunciato a più riprese da inizio mandato, "non ha visto la luce e mai la vedrà", protesta il gruppo di residenti. E citando quanto contenuto nel regolamento di Formula Imola rilancia: "Le barriere acustiche verranno installate solo in caso di continui sforamenti rilevati dalla rete di monitoraggio, la quale sottostima le immissioni acustiche subite dalle famiglie più esposte".

Da qui le obiezioni del comitato Autodromo, che mettendone in fila l’operato di questi anni torna all’attacco della Giunta. "Probabilmente il periodo carnevalesco ha partorito un gigantesco, e ben riuscito, scherzo ai cittadini – è la lettura dei residenti –. Una sorta di teatrino, con i cittadini come spettatori, senza copione, ma orientato a una riedizione goldoniana dell’Arlecchino servitore di due padroni". Un Arlecchino che, nella ricostruzione del comitato Autodromo, "deve servire i cittadini, ma nello stesso momento Formula Imola e con Arpae giudice sopra le parti inascoltato".

Nel mirino del comitato c’è, come accennato sopra, l’operato portato avanti in questi quattro anni e mezzo di mandato dalla Giunta. Dall’introduzione contestato fonometro in via Malsicura ("In una postazione non condivisa da Arpae, esclude da qualsiasi tutela proprio le famiglie più esposte alle immissioni acustiche prodotte dalle attività motoristiche") alla mancanza del già citato Piano di risanamento acustico ("Affidato a una professionista competente in acustica per l’importo complessivo di circa 24mila euro"), passando per la costruzione di una nuova barriera anti-rumore rimasta ancora sulla carta.

e. a.