Il comitato: "Rifiuti lasciati fuori dai cassonetti in Pedagna"

Critiche alla gestione della raccolta differenziata dopo l’entrata in vigore della tariffa puntuale. Il Comitato Agorà Montericco denuncia difficoltà nella zona di via Donizetti: "Da alcuni giorni – accusa il comitato – diversi cittadini residenti segnalano, persistentemente, la presenza di rifiuti al di fuori dei cassonetti, peraltro mal funzionanti. Il servizio di igiene pubblica, a tal proposito, é stato allertato tramite un esposto di un residente. La situazione, purtroppo diffusa nell’intero quartiere Pedagna, suscita più di un interrogativo".

Il comitato afferma che ", al momento della raccolta dei rifiuti da parte del servizio comunale, sia stato lasciato a terrà tutto ciò che non era stato correttamente conferito nei cassonetti, causando così ulteriore degrado". Il comitato Agorà Montericco afferma do continuare "le segnalazioni al primo cittadino ormai da un anno, senza soluzione definitiva. Con l’avvento del nuovo anno attendiamo che venga emanato il bando per la pulizia dei cassonetti che, ricordiamo, ad oggi avviene tre volte l’anno. Con l’introduzione della tariffa puntuale si auspica che il servizio sia proporzionato al costo che grava sui cittadini".