Il comitato: "Si privatizza l’attività sportiva"

"Se il sindaco non riesce a gestire la delega allo Sport la cedesse, senza privatizzarla. Altrimenti sarebbe snaturata dalla sua funzione pubblica". All’indomani dell’incontro di presentazione alla Tozzona, il comitato Agorà Montericco torna a contestare il progetto di ampliamento degli impianti sportivi a servizio delle società che gravitano attorno al centro sociale del quartiere Pedagna.

"Invitiamo tutti gli amministratori e dirigenti a guardare oltre in quella via Lennon ove sorge, nell’incuria dell’Amministrazione, il centro sportivo Nicola Calipari – è l’appello del comitato, promotore di una petizione online attraverso la quale sono stare raccolte oltre 400 firme di protesta –. Organizzato in maniera ottimale, potrebbe ospitare il nuovo padel, la nuova tensostruttura (i punti più contestati del progetto, ndr), un campo da calcetto e anche un bellissimo campo da bocce".

Critiche anche dalle forze politiche di opposizione. "Il futuro noleggio di queste nuovi spazi rappresenta oggi un business molto importante – obietta Ezio Roi (M5s) – che è in grado evidentemente di mettere in secondo piano, gli spazi pubblici oggi di libera fruizione, l’abbattimento di numerosi alberi di alto fusto e anche l’ulteriore aumento di cementificazione e impermeabilizzazione del suolo".

In casa Lega, il capogruppo Daniele Marchetti punta il dito contro il sindaco Panieri che "sembra avere il dono di inasprire sempre e comunque qualsiasi dibattito. Coinvolgere i cittadini quando in pratica è già tutto pianificato – affonda Marchetti – porta inevitabilmente a situazioni di questo tipo".

Stessa linea per il collega di schieramento, Simone Carapia, secondo il quale il primo cittadino dovrebbe "investire seriamente sul bilancio partecipato. Quando il piatto piange, bisogna affidarsi ai cittadini che – conclude Carapia – hanno dimostrato di essere più maturi".

Duro anche il commento di Nicolas Vacchi (FdI). "Il sindaco non fa una piega davanti a centinaia di firme raccolte, ma va avanti a spron battuto, in sfregio ai cittadini e anche alle istituzioni. Nessuna commissione Urbanistica è stata convocata sull’argomento, a dimostrare che ancora una volta il sindaco e i suoi consiglieri del Pd sono del tutto disinteressati al volere della città". Infine, la presa di posizione di Fabio Ehrenhofer (+Europa), che chiede di "aprire gratuitamente d’estate i nuovi spazi ai ragazzi".