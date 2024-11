Il commercio anima il Borgo . Due nuove attività in centro

DOZZA

È un momento d’oro per il centro storico di Dozza che, nell’ultimo mese, ha visto l’apertura di due attività commerciali. Una bella novità per un paese dalla forte trazione turistica che, per la sua collocazione collinare, conosce bene le problematiche dei nuclei urbani più decentrati. Debutto assoluto nel borgo per Amodio&Partners, società di consulenza strategica alle imprese specializzata in finanza agevolata, percorsi Esg, servizi di semplificazione e digitalizzazione dei processi industriali. Al timone c’è il manager lombardo Enrico Amodio: "Diamo il nostro contributo per mantenere attivo e attrattivo questo borgo attraverso una ristrutturazione che restituisce alla cittadinanza parte di un immobile del centro caduto in disuso da oltre dieci anni. I lavori hanno volutamente mantenuto le caratteristiche originarie dell’edificio di via XX Settembre. Gli uffici dozzesi sono anche la sede del Polo Tecnologico Alto Adriatico per l’Emilia Romagna".

Nuovo corso, a pochi passi di distanza, per ‘La Bottega dell’Osteria’. In questo caso, però, si tratta della riapertura di uno storico esercizio di vendita di alimentari del paese che ora punta forte anche su gastronomia e piadina da asporto, oltre ai prodotti tipici.

"L’attività strizza l’occhio a residenti e turisti con una triplice anima, come in una sorta di network, con la già esistente ‘Osteria di Dozza’ e il ‘Bar dell’Osteria’ – racconta il titolare Davide Arcangeli di Dozza Eventi –. L’accordo siglato con diverse realtà della zona per la fornitura completa di prodotti di qualità di derivazione locale a chilometri zero insiste con decisione sulla volontà di promuovere, in primis, il nostro territorio. Non meno importante il ritorno nel cuore del borgo di un mini market per i residenti".