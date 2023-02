Il commercio sulla Rete è un problema

Sabina

Quarantini*

È un bilancio in chiaroscuro, quello tracciato dagli operatori commerciali del circondario imolese dopo un mese di saldi invernali. C’è, infatti, una parte di addetti ai lavori delusi e che non si ritengono per nulla soddisfatti delle vendite in queste settimane ed un’altra fetta, invece, è in parte soddisfatta, considerato che hanno registrato incrementi rispetto allo scorso anno. Una maggior soddisfazione si rileva da parte di esercenti all’interno di centri e parchi commerciali. Due situazioni diverse che fotografano le contraddizioni che da anni si vivono nel settore del commercio cittadino, senza tenere conto dell’effetto distraente e della concorrenza dell’e-commerce sul commercio tradizionale di prossimità. La previsione alla vigilia dei saldi finora è stata sovrastimata, dopo una discreta partenza nel weekend dell’Epifania: come per incanto tutto si è rallentato malgrado il rialzo degli sconti fino al 70%. Per quanto concerne gli acquisti è un periodo di calma, non ci sono più le file e i fermenti di una volta nel periodo dei saldi, si spera che a partire da questa settimana in considerazione di San Valentino ci sia una ripresa delle vendite. I consumatori iniziano ad avvertire intensamente la diminuzione del potere d’acquisto. Le famiglie non sanno come mantenere in equilibrio il bilancio per i rincari, sono preoccupate della situazione economica e per il loro futuro, il clima di fiducia diminuisce e riducono i consumi. Va evidenziato che le imprese del commercio al dettaglio, pur se fiduciose in una non lontana ripresa economica, sono le più esposte e le più indifese di fronte ad una frenata dei consumi che potrebbe innescare una fase recessiva.

*presidente Confesercenti Imola