Il compleanno di Senna, poi tocca al Duathlon

Sarà il Duathlon Sprint di sabato 5 e domenica 6 aprile ad aprire, anche quest’anno, la stagione sportiva dell’Autodromo. Si tratta della settima edizione della manifestazione organizzata dall’Imola Triathlon. Partenza dalla Variante Bassa con direzione contraria per i primi cinque chilometri di podistica, con escursione alle Acque Minerali; quindi 20 chilometri in bici, quattro giri in senso antiorario, e infine gli ultimi 2,5 chilometri a piedi nel parco con rientro in Autodromo e arrivo sul rettilineo principale.

Prima c’è però da chiudere nel migliore dei modi il mese di marzo, inaugurato domenica 2 con due eventi riuscitissimi come la CorrImola e la partenza della sfilata dei Fantaveicoli, e proseguito sabato 8 con Wow – Women Motor. E l’occasione è rappresentata, venerdì 21, da quello che sarebbe stato il 65esimo compleanno di Ayrton Senna. Il museo Checco Costa, in Autodromo, ospiterà l’evento ‘HappybirthdAyrton’ dedicato appunto al ricordo del leggendario pilota brasiliano.

L’iniziativa, ideata e organizzata dal gruppo ufficiale TAS – Torcida Ayrton Senna Italia, è patrocinata dal Comune e dall’Autodromo. L’evento (da tempo tutto esaurito) riunirà appassionati, tifosi e amici del campione brasiliano in una serata all’insegna della memoria, della passione per il motorsport e della solidarietà. Durante la serata saranno presenti ospiti speciali che hanno condiviso con Senna il mondo delle corse e della velocità. Inoltre, verrà presentato e assegnato il primo trofeo ‘Dedicato a – HappybirthdAyrton 2025’, destinato a una figura significativa nella storia del pilota brasiliano.