Il Comune aderisce a ‘Plastic-FreER’: "Dalla formazione ai controlli. In prima linea per l’ambiente"

Il municipio di Castel Guelfo continua a strizzare l’occhio all’ambiente. Poche settimane dopo i positivi consensi dell’iniziativa ‘Puliamo il Mondo’, che ha visto in azione decine di volontari per ripulire dall’immondizia gettata a terra le aree verdi del paese nei pressi del centro storico, arriva anche l’adesione dell’ente alla campagna regionale ‘Plastic-FreER’. Un impegno concreto per alimentare il percorso di progressivo contrasto al monouso attraverso misure volte a privilegiare sistemi e prodotti riutilizzabili per ridurre la produzione di rifiuti in plastica. Un tassello in più, con l’obiettivo di dare massima continuità, nel mosaico di iniziative ‘green’ avviate già da tempo dalla giunta di Palazzo Malvezzi Hercolani nel tentativo di incentivare prassi di prevenzione e di riuso. In particolare, con la messa in campo di azioni quali la distribuzione di borracce agli studenti della scuola primaria, l’installazione della ‘Casa dell’acqua’ in via Gramsci e la partecipazione al concorso di educazione ambientale di Hera all’interno delle scuole. Ma anche l’organizzazione di Green Camp, dove divertimento e attenzione al proprio territorio viaggiano a braccetto, e la previsione di limitazioni dell’utilizzo della plastica all’interno dell’appalto di mensa scolastica.

"Prosegue l’impegno dell’amministrazione a favore della promozione dei temi di salvaguardia ambientale – spiega l’assessore Tomas Cenni con delega all’ambiente –. Un argomento delicato che va affrontato su più fronti con iniziative che, dalla riduzione dell’uso delle plastiche, comprendono pure il piano strategico di contrasto all’abbandono dei rifiuti. Un filone che ha portato alla recente installazione di apposite telecamere ed alla sostituzione di cassonetti stradali".

Ma non è tutto: "Non dimentichiamo, sempre all’interno di questo primo anno di mandato, della realizzazione del progetto Piste Ciclabili e dell’opera di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica con corpi illuminanti a led in corso di completamento – continua Cenni –. Lo sviluppo di attività ed iniziative per arginare la dispersione di materiali non eco-compatibili è un impegno collettivo che portiamo avanti nella speranza di lasciare ai nostri figli un pianeta meno inquinato e più sostenibile".

Intanto, sempre sulla stessa materia, Hera ha informato la cittadinanza che dal 3 novembre alla stazione ecologica di Castel Guelfo non saranno più distribuiti i sacchi blu per carta/cartone e quelli gialli per plastica/lattine. Disponibili, invece, i sacchetti per la raccolta differenziata della parte organica. Le utenze non domestiche che aderiscono al servizio plastica/lattine potranno ritirare due rotoli di sacchi gialli all’Ecosportello in municipio il sabato dalle 9 alle 12 o agli Sportelli Clienti Hera di Castel San Pietro, al civico 6/B di via Mazzini dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e al pomeriggio del lunedì e martedì dalle 14 alle 17, e di Imola nelle vie Casalegno e IV Novembre. Per la consegna di una scatola intera di sacchi alle utenze domestiche, infine, occorrerà inviare una mail (segnalazioneigiene.if@gruppohera.it).