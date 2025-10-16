Il Comune aderisce al lutto nazionale

Il Comune ha aderito ieri al lutto nazionale proclamato in seguito alla tragedia di Castel d’Azzano (Verona), in cui hanno perso la vita tre militari dell’Arma dei carabinieri. In segno di partecipazione, le bandiere del Municipio sono state esposte a mezz’asta, come disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. "L’Amministrazione comunale, il sindaco Marco Panieri e la Giunta si stringono nel dolore e nel cordoglio per le vittime e per l’Arma dei Carabinieri tutta, esprimendo sentimenti di profonda stima e riconoscenza per il lavoro che ogni giorno le donne e gli uomini dell’Arma svolgono al servizio del Paese e delle nostre comunità, insieme a tutte le Forze dell’Ordine, a tutela della sicurezza e del bene comune – si legge in una nota diffusa dal Municipio –. Oggi Imola partecipa a questo momento di lutto nazionale, in un abbraccio di gratitudine e responsabilità verso chi, con dedizione e coraggio, si spende ogni giorno per la collettività".

La tragedia di Castel d’Azzano, avvenuta la notte tra il 13 e il 14 ottobre, ha scosso profondamente l’opinione pubblica. Un’esplosione devastante ha distrutto un casolare durante un’operazione di sgombero forzato. Tre carabinieri sono morti e almeno 25 persone sono rimaste ferite, tra cui altri membri delle forze dell’ordine e una delle tre persone coinvolte nell’incidente.

L’esplosione è stata causata da un atto deliberato. Tre fratelli avevano saturato l’abitazione con gas proveniente da bombole, creando una trappola mortale. Quando le forze dell’ordine hanno fatto irruzione, l’accensione dell’aria ha innescato la detonazione. Il casolare è crollato, seppellendo sotto le macerie i carabinieri intervenuti. Una delle occupanti è rimasta gravemente ferita, mentre i due fratelli sono stati arrestati. Un altro membro della famiglia è riuscito a fuggire.