Il Comune aderisce alla Marcia PerugiAssisi: "Un segnale politico e civile importante"

Castel San Pietro Terme ha deciso di prendere parte alla Marcia PerugiAssisi per la pace e fraternità di quest’anno, prevista domenica 12 ottobre. Il Comune aderirà ufficialmente al Comitato organizzatore, con una cifra simbolica a supporto. Il tema di questa edizione, abbracciato dall’amministrazione, è ‘Imagine all the people’, un invito a riflettere sul bisogno e possibilità di un mondo all’insegna della convivenza pacifica tra popoli.

"In un’epoca in cui la pace non può essere considerata un fatto acquisito, la nostra adesione alla Marcia rappresenta un segnale politico e civile importante – ha dichiarato l’assessora alla Pace Silvia Serotti, che parteciperà alla manifestazione in rappresentanza del Comune –. Saremo presenti per affermare con forza che la pace non è solo un principio astratto, ma un impegno quotidiano da costruire insieme, anche a livello locale, promuovendo i diritti, il rispetto e l’inclusione".

Per questa ragione, il Comune incoraggia anche le associazioni e le realtà del territorio a partecipare alla Marcia. La speranza è quella di un gesto collettivo per ribadire l’importanza di valori come pace, diritti umani, cooperazione internazionale e giustizia sociale in un’annata carica di anniversari importanti, come l’80° della Liberazione, della fine della Seconda guerra mondiale, delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki ma anche della fondazione dell’Onu. Un anno simbolico, che segna anche l’avvicinarsi alla scadenza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e richiama l’urgenza di tradurre i valori in impegni concreti. Il motto scelto per l’edizione 2025, “Imagine all the people”, richiama il dovere di immaginare un mondo in cui i popoli possano vivere insieme in pace e cooperazione. Una visione che l’amministrazione comunale intende sostenere con convinzione.

Aleksandra Arandelovic