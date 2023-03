Il Comune alza le tasse Dehors e ambulanti, aumenti a doppia cifra

di Enrico Agnessi

Aumenti a doppia cifra per titolari di dehors, venditori ambulanti e più in generale per tutti quanti di qui in avanti chiederanno al Comune di occupare suolo pubblico. Il bilancio di previsione 2023 presentato nei giorni scorsi dalla Giunta recepisce infatti l’incremento Istat: un adeguamento che se in tempi normali si limita a un punto percentuale o poco più, stavolta con l’inflazione galoppante sarà dell’11,3%.

Per questo motivo, alla voce ‘Canone unico patrimoniale’ e ‘Canone mercatale’, il Comune prevede un gettito di 3,2 milioni. Lo scorso anno, per intenderci, si era fermato a 2,5 milioni. E a poco più di due milioni nel 2021. Gli importi rientrano nel calderone del cosiddetto ‘Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria’, istituito dal 2021 per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce infatti la disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (Icpdpa), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp) e del canone per l’occupazione delle strade. Il ‘Canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati’ sostituisce invece, sempre dal 2021, la Tosap, il Cosap e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la Tari.

Per entrambi i canoni, nel corso del 2021 e del 2022, a causa dell’emergenza Covid, il prelievo "è stato oggetto di vari interventi del legislatore finalizzati a concedere esenzioni a fronte di ristori a carico dello Stato", si ricorda nella nota integrativa al bilancio 2023 del Comune. Con riferimento al 2023, invece, "non sono previsti al momento trasferimenti compensativi", sottolineano sempre dal Municipio.

Il gettito 2023 è stato dunque stimato in base all’importo accertato nel 2022, aggiornato appunto con l’indice Istat. "Nel 2024 è previsto un incremento del gettito in relazione all’ampliamento della base imponibile, oltre alla ricognizione delle tariffe, entrambi da definire in sede di bilancio 2024-2026", concludono dal Comune.

Gli adeguamenti Istat riguarderanno, nel 2023, anche rette scolastiche e servizi cimiteriali e culturali. Per quanto riguarda la mensa, in particolare, il gettito passerà dai 585mila euro del 2022 ai 697mila euro di quest’anno. Quello del trasporto scolastico salirà da 150mila a 169mila euro. La Giunta ha provato a limitare i danni innalzando da 15mila a 17mila euro la soglia agevolativa Isee per mensa e trasporti, provvedimento compensato dalla riduzione da 52mila a 48mila euro del tetto massimo per ottenere la retta personalizzata dei nidi (oltre tale limite si paga la tariffa piena). Il gettito degli asili nido da 3 a 3,2 milioni e quello i centri estivi (il costo sale da 77 a 100 euro a settimana) da 82mila a 110mila euro. In entrambi i casi il Comune conta su un aiuto dalla Regione.