Il Comune celebra il bronzo a Cortini

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di Casalfiumanese è stato celebrato l’ennesimo risultato di prestigio a livello internazionale di Davide Cortini, paratleta di Sassoleone di handbike. Dopo il trionfo all’Europeo di Rotterdam nel 2023 nella gara in linea, il campione in forza al Team Relay ha ottenuto qualche giorno fa una prestigiosa medaglia di bronzo ai mondiali di Ronse in Belgio. Una competizione a staffetta, disputata insieme ai compagni di squadra Luca Mazzone e Mirko Testa, che ha regalato alla Nazionale Italiana il gradino più basso del podio iridato utile a consolidare la terza posizione assoluta nel medagliere della manifestazione.

"Dal suo forte legame con la frazione e la comunità di Sassoleone al valore dello sport, nella sua essenza agonistica più pura e cristallina – sottolinea la sindaca Beatrice Poli –. Uno spunto importante per ripartire e lasciare alle spalle gli ostacoli che di tanto in tanto la vita ci dissemina sul cammino. Non è solo una questione di medaglie, di allori, di record e di titoli. Vincono, sempre e comunque, tutti coloro che si confrontano e provano a superare i propri limiti".

Raggiante Cortini: "L’abbraccio della propria comunità è una delle testimonianze più genuine perché tutto è partito da lì – spiega –. Ora testa e cuore proiettati al 2026 per centrare nuove sfide. Dal Campionato Europeo che si disputerà in Italia, dove difenderò il mio titolo, ai mondiali negli States. Tappe importanti per raccogliere punti in chiave qualificazione ai Giochi Olimpici del 2028 a Los Angeles".